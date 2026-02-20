هجمات روسية على محطات الطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل

قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، في موسكو حسين مشيك، إن الوضع الميداني بين روسيا وأوكرانيا يمكن وصفه بأنه مستمر على حاله دون تغييرات جذرية كبيرة، لكن مع تطورات لافتة تزامنًا مع اشتداد فصل الشتاء.

وأضاف مشيك، خلال مداخلة هاتفية على شاشة القاهرة الإخبارية مع الإعلامي محمد رضا، أن القوات الروسية كثفت هذا العام من استهداف محطات الطاقة في أوكرانيا، موضحًا أنه خلال الأعوام السابقة ومنذ بدء العملية العسكرية، كانت موسكو تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية عادةً كرد فعل على هجمات أوكرانية داخل الأراضي الروسية، سواء تعلقت بقتل مدنيين روس أو اغتيال شخصيات تابعة لوزارة الدفاع الروسية أو استهداف منشآت حساسة.

وأشار إلى أن المشهد هذا الشتاء مختلف، إذ بات القصف الروسي على محطات الطاقة في أوكرانيا أكثر كثافة واستمرارية بين ليلة وأخرى، مع تسجيل عمليات تدمير واسعة لهذه المنشآت، في محاولة لزيادة الضغط على كييف للقبول بالشروط والأهداف التي تسعى موسكو إلى تحقيقها.

وأكد أن موجة الثلوج القوية التي تضرب روسيا وأوكرانيا في الوقت نفسه تجعل مسألة انقطاع التيار الكهربائي ووقف التدفئة في أوكرانيا عامل ضغط إضافي على السلطات هناك، وعلى الرئيس فلاديمير زيلينسكي، في ظل الظروف المناخية القاسية.

وأوضح حسين مشيك أن أوكرانيا من جانبها تواصل إرسال المسيرات باتجاه الأراضي الروسية، مشيرًا إلى أنه خلال الليلة الماضية تم إسقاط أعداد كبيرة من المسيرات الأوكرانية.

ولفت إلى أن هذه الهجمات لم تغير حتى الآن من واقع الميدان عسكريًا، لكنها تثير حالة من القلق داخل روسيا، خاصة مع توقف الرحلات الجوية في عدد من المطارات، وفرض قيود وإجراءات مشددة في بعض المدن الحدودية مع أوكرانيا مقارنة بموسكو ومدن أخرى بعيدة عن خطوط التماس.

وأكد أن بعض المسيرات الأوكرانية تستهدف في أحيان معينة منشآت نفطية ومصافي في الداخل الروسي، ما يعكس استمرار تبادل الرسائل الميدانية بين الجانبين، في وقت يبقى فيه عامل الشتاء عنصرًا ضاغطًا على الطرفين، لكنه يُستثمر بصورة أكبر في المعادلة الروسية من خلال التركيز على البنية التحتية للطاقة داخل أوكرانيا.