لمرضى السكري.. نصائح بسيطة لتناول الحلويات بأمان في شهر رمضان

شهر رمضان يجعل من الحلويات جزءًا من التجمعات والمناسبات اليومية، لكن مرضى السكري بحاجة إلى توخي الحذر عند تناول الحلويات لتجنّب ارتفاع مستويات السكر في الدم ومضاعفات صحية.

نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان

وكشف موقع EatingWell، عن بعض النصائح العلمية لدمج الحلويات لمرض السكري بأمان في نظامم الغذائي دون الإضرار بصحتهن خلال الصيام، وأهمها:

ـ الاعتدال هو مفتاح الأمان:

لا يعني السكري أنه يجب عليك التخلي تمامًا عن الحلويات، لكن الكمية مهمة جدًا. تناوَل قطعة صغيرة فقط وتجنّب الإكثار منها. الحلويات الغنية بالسكريات البسيطة ترفع السكر بسرعة في الدم، لذا يجب تقليلها قدر الإمكان.

ـ اختر أنواعًا صحية أو منخفضة السكر:

بدلًا من الحلويات التقليدية المحلاة بالسكر المكرر، قدّم لنفسك خيارات أكثر صحة مثل:

فاكهة طازجة قليلة السكر (مثل التوت أو التفاح)، أو الحلويات المخبوزة باستخدام دقيق الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور التي تحتوي على الألياف والبروتين التي تساعد في بطء امتصاص السكر في الدم.

ـ تناول الحلويات في التوقيت الصحيح:

تجنّب تناول الحلويات مباشرة بعد الإفطار أو في وجبة السحور، إذ يمكن أن يسبب ذلك ارتفاعات حادة في السكر. الأفضل تناولها بعد مرور ساعة إلى ساعتين من الإفطار حين يكون الجسم قد بدأ بهضم الطعام الأساسي، ما يساعد على توازن السكر.

ـ وازن الحلويات مع وجبات متكاملة:

تناول الحلويات بعد وجبة متوازنة تحتوي على البروتين والألياف والدهون الصحية (مثل اللبن قليل الدسم، المكسرات، الفواكه) يمكن أن يُبطئ امتصاص الكربوهيدرات ويقلل ارتفاع السكر المفاجئ.

ـ المشي الخفيف بعد الأكل يساعد:

ممارسة نشاط بدني خفيف مثل المشي لمدة 10–20 دقيقة بعد تناول الحلويات يساعد في تنظيم السكر في الدم عن طريق زيادة حساسية الجسم للإنسولين.

ـ شرب الماء باستمرار:

الحفاظ على الترطيب مهم لأن الماء يساعد الجسم على تنظيم مستوى السكر وتنقية الكلى من الجلوكوز الزائد. تجنّب المشروبات المحلاة أو الغنية بالسكر لأنها قد تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر.

ـ تجنّب الحلويات المعالجة و الغنية بالسعرات:

الحلويات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر الأبيض أو الدقيق المكرر مثل الكيك الجاهز، الكرواسون، والحلويات المقلية، تسبب ارتفاعات كبيرة في نسبة السكر وقد تؤثر سلبًا على صحتك.

ولا تعني الإصابة بمرضى السكر الإمتناع تمامًا من تناول الحلويات في رمضان، لكن مع الاعتدال، اختيار أنواع صحية، تنسيق التوقيت المناسب، وممارسة النشاط الخفيف بعد الأكل، يمكنهم الاستمتاع بالقليل من الحلوى مع تقليل مخاطر ارتفاع سكر الدم.