ماذا يحدث عند تناول الزبادي على السحور؟

الزبادي من الأطعمة الأساسية على مائدة السحور في شهر رمضان، نظرًا لخفته وسهولة هضمه، فضلًا عن فوائده الصحية المتعددة.

لكن ماذا يحدث للجسم عند تناوله قبل ساعات الصيام؟



ترطيب الجسم وتقليل العطش

يحتوي الزبادي على نسبة مرتفعة من الماء، ما يساعد على الحفاظ على ترطيب الجسم لساعات أطول، ويقلل الإحساس بالعطش خلال النهار، خاصة إذا تم تناوله مع الفاكهة أو الشوفان.



دعم صحة الجهاز الهضمي

الزبادي غني بالبروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تساهم في تحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخ والإمساك، وهي مشكلات شائعة خلال رمضان نتيجة تغيّر مواعيد الطعام.

الشعور بالشبع لفترة أطول

بفضل احتوائه على البروتين، يمنح الزبادي إحساسًا بالشبع، ما يساعد على تقليل الشعور بالجوع في الساعات الأولى من الصيام، خاصة إذا تم اختياره كامل الدسم أو مُدعّمًا بالبروتين.

توازن مستوى السكر في الدم

تناول الزبادي في السحور، خاصة غير المُحلّى، يساعد على استقرار مستوى السكر في الدم مقارنة بالأطعمة الغنية بالسكريات البسيطة، ما يقلل من الشعور بالهبوط أو الدوخة.

مصدر مهم للكالسيوم

يوفر الزبادي جرعة جيدة من الكالسيوم الضروري لصحة العظام والأسنان، إلى جانب فيتامينات ومعادن مهمة تدعم الطاقة خلال الصيام.

نصائح للاستفادة القصوى

يُفضل اختيار الزبادي الطبيعي غير المُضاف إليه سكر.

يمكن إضافة ملعقة عسل طبيعي أو قطع فاكهة بدلًا من المُحليات الصناعية.



تناوله مع حفنة مكسرات يعزز الشعور بالشبع.

في النهاية، يُعتبر الزبادي خيارًا مثاليًا لسحور صحي ومتوازن، بشرط الاعتدال واختيار النوع المناسب، ليمنح الجسم دعمًا غذائيًا يساعده على تحمل ساعات الصيام بنشاط وحيوية.

المصدر India express