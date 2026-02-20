طرق مختلفة لعمل الفول على السحور.. سلاطة وحمص وزبدة

يعد الفول المدمس من الأكلات الأساسية في سحور رمضان حيث يمنح الجسم قدر كبير من الشبع والقوة طوال ساعات الصيام.

نعرض لكم في هذا التقرير طرق مختلفة لعمل الفول المدمس في رمضان.

طريقة عمل الفول بالزبدة والكزبرة

نعرض لكم طريقة عمل الفول بالزبدة والكزبرة والخضرة من خلال خطوات الشيف مروة مهنى

المقادير

4 كوب فول مدمس

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 فص ثوم مفروم

½ كوب كزبرة خضرة

ملح

فلفل اسود

كمون

طريقة عمل الفول بالزبدة والكزبرة الخضرة



ضعي طاسة على النار بها القليل من الزيت وشوحى فيها الثوم والكزبرة مع الملح والكمون ثم ضيفي الفول وقلبيهم.

بعد امتزاج المكونات ضعي الفول في الخلاط اليدوي واخفقيهم جيدا ثم قدميهم.



طريقة عمل الفول بالحمص



نعرض لكم طريقة عمل الفول بالحمص من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

فول مدمس

حمص مسلوق

ثوم مفروم اختياري

كزبرة خضراء مفرومة

عصير ليمون

زيت زيتون

كمون مطحون

ملح وفلفل أسود

طريقة عمل الفول بالحمص والكزبرة

ضعي الثوم في طاسة بها زيت على النار ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود والكمون.

قلبي قليلا ثم ضعي الحمص والكزبرة والفول واتركيه حتى تمام النضج وقدميه ساخنا وبالهنا والشفا.

فول بالسلطة

نعرض لكم طريقة عمل الفول بالسلطة للشيف الشربيني



المقادير

فول مدمس

بصل

طماطم

خيار

خل

عصير ليمون

زيت

ملح

فلفل

كمون

فلفل حار

شبت وبقدونس وكزبرة

طريقة عمل الفول بالسلطة



سخني الزيت في طاسة على النار ثم ضعي الفول والملح والفلفل الأسود و الكمون وقلبي جيدا



في وعاء مختلف ضعي البصل و الطماطم والخيار والفلفل الحار

وقلبيهم جيدا ثم ضعي الخليط على الفول ويقدم ساخنا مع الخبز