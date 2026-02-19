مصرع أكثر من 10 عمال في حادث سيارة بطريق بورسعيد الإسماعيلية

شهد طريق بورسعيد الإسماعيلية حادثًا مأساويًا، بعدما دهست سيارة نقل ثقيل سيارة ربع نقل كانت محملة بعدد من العمال، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.



وأكد مصدر مطلع أن العدد المبدئي للوفيات تجاوز 10 عمال، فيما بلغ عدد المصابين 2 فقط، مشيرًا إلى أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى 30 يونيو لتلقي العلاج اللازم.



مصرع أكثر من 10 عمال في حادث دهس سيارة نقل بطريق بورسعيد الإسماعيلية

وأضاف المصدر أنه تم توزيع جثامين المتوفين على 3 مستشفيات، فى بورسعيد وهي: الزهور، والنصر، و30 يونيو، لإيداعهم بالمشارح تحت تصرف جهات التحقيق.



وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور تم تشكيل فريق للوقوف على أسبابه وملابساته، فيما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الجثامين داخل المشرحة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن.