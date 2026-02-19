قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حملة هلال الخير لدعم الأسر المتعففة المصرية ومد جسور العطاء لأهل غزة خلال شهر رمضان
قفزة جديدة.. الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
بماذا اختص الله شهر رمضان؟.. علي جمعة يوضح
كواليس ظهور الخطيب والمعلم في حملات ترويجية لمشروعات الجمهورية الجديدة بالساحل
الطقس غدا ..أجواء مائلة للحرارة نهارًا يصاحبها شبورة وأمطار خفيفة
التخطيط والتضامن: مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية
تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة.. تفاصيل أول اجتماع لمحافظ كفر الشيخ
محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة
الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض
تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»
والدة تامر حسني ونجله يظهران معه في إعلان جديد.. شاهد
طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة
محافظات

مصرع أكثر من 10 عمال في حادث سيارة بطريق بورسعيد الإسماعيلية

محمد الغزاوى

شهد طريق بورسعيد الإسماعيلية حادثًا مأساويًا، بعدما دهست سيارة نقل ثقيل سيارة ربع نقل كانت محملة بعدد من العمال، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.


وأكد مصدر مطلع أن العدد المبدئي للوفيات تجاوز 10 عمال، فيما بلغ عدد المصابين 2 فقط، مشيرًا إلى أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى 30 يونيو لتلقي العلاج اللازم.


مصرع أكثر من 10 عمال في حادث دهس سيارة نقل بطريق بورسعيد الإسماعيلية

وأضاف المصدر أنه تم توزيع جثامين المتوفين على 3 مستشفيات، فى بورسعيد وهي: الزهور، والنصر، و30 يونيو، لإيداعهم بالمشارح تحت تصرف جهات التحقيق.


وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور تم تشكيل فريق للوقوف على أسبابه وملابساته، فيما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الجثامين داخل المشرحة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن.

بورسعيد الإسماعيلية حوادث بورسعيد الزهور النصر

