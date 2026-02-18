محافظ بورسعيد يوجه بسرعة إنهاء إجراءات الكوبري المتهالك بحرفيين بورفؤاد وإنشاء آخر مزدوج

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالكوبري المتهالك بمنطقة حرفيين بورفؤاد، تمهيدًا لبدء تنفيذ مشروع إنشاء كوبري مزدوج جديد يحقق السيولة المرورية ويعزز عوامل الأمان بالمنطقة

جاءت الحولة في إطار جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الخدمية بمدينة بورفؤاد حيث رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندسة هويدا شميس رئيس منطقة تعمير بورسعيد، والدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، إلى جانب ممثلي الجهات المختصة

و تم استعراض الموقف التنفيذي والخطوات الإجرائية اللازمة للبدء في أعمال الإنشاء.

وأكد المحافظ أن إنشاء الكوبري الجديد يأتي استجابة لمطالب الأهالي وحرصًا على سلامة المواطنين، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية للبدء الفوري في التنفيذ وفق جدول زمني محدد، وبأعلى معايير الجودة

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة إنهاء إجراءات الكوبري المتهالك بحرفيين بورفؤاد وإنشاء كوبري مزدوج

وتتم الأعمال تحت إشراف جهاز تعمير سيناء – منطقة تعمير بورسعيد، بما يضمن سرعة الإنجاز والانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن

وشدد محافظ بورسعيد على أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المحاور المرورية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين