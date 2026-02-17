قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزينة قد تطفئ فرحتك.. عقوبات صارمة تنتظر سارقي الكهرباء في رمضان
السعودية وقطر تعلنان غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
غدا أول أيام شهر رمضان لعام 1447 هجريا في السعودية
15 دقيقة سلبية .. الزمالك يهدر هدفين وسيراميكا كليوباترا يرد
إلغاء فارق الأهداف .. قرارات عاجلة في اتحاد الكرة
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
الإمارات: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
رؤية هلال رمضان 2026.. ردد أفضل دعاء لاستقبال شهر الصيام
إعلام إسرائيلي: تقدم شكلي في مسودة الاتفاق.. وطهران ترفض مناقشة ملفات حساسة
تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. تفاصيل
كل عام وأنتم بخير.. السعودية: غدا أول أيام شهر رمضان
تصرف غير لائق لعامل في مدرسة بالخصوص ليلا | وشهود عيان : فصل من النقابة رغم عدم القبض عليه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لبحث استعدادات رمضان.. محافظ بورسعيد يستقبل مدير الأوقا

محافظ بورسعيد يستقبل مدير الأوقاف فور وصوله
محافظ بورسعيد يستقبل مدير الأوقاف فور وصوله
محمد الغزاوى

استقبل اللواء  إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمكتبه بديوان عام محافظة بورسعيد، الدكتور أحمد أبو طالب مدير مديرية أوقاف بورسعيد، وذلك لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، والتنسيق المشترك لضمان جاهزية المساجد والساحات المخصصة لأداء الشعائر خلال الشهر الفضيل

لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك محافظ بورسعيد يستقبل مدير  الأوقاف  فور وصوله
 

وأكد محافظ بورسعيد خلال اللقاء، على أهمية تكاتف كافة الجهات التنفيذية والدعوية لتوفير الأجواء الروحانية الملائمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالخطة الدعوية التي أعدتها وزارة الأوقاف، وتنظيم الأنشطة الدينية بما يسهم في نشر قيم التسامح والاعتدال وتعزيز الوعي المجتمعي

ومن جانبه، استعرض مدير مديرية الأوقاف استعدادات المديرية لاستقبال الشهر الكريم، والتي تتضمن تكثيف الدروس الدينية، إلى جانب متابعة أعمال الصيانة والنظافة بالمساجد، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصلين

وأشار المحافظ إلى استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الأوقاف لتذليل أي معوقات، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير كافة أوجه الدعم لإنجاح الفعاليات الدينية خلال شهر رمضان المبارك، بما يعكس الطابع الحضاري لمحافظة بورسعيد ويلبي تطلعات أبنائها

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد شهر رمضان المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

كسوف الشمس

كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | الفرق بين البيض الأحمر والأبيض وأيهما أفضل.. اكتشاف بكتيريا عمرها 5000 عام مقاومة للمضادات الحيوية

القرنفل

مادة غير متوقعة تعالج البكتيريا والمواد الضارة في الجسم والبشرة

تساقط الشعر

أطعمة تعالج تساقط الشعر .. اكتشفها

بالصور

بهاء الغنام: جهاز مستقبل مصر أعاد رسم خريطة الرقعة الزراعية في البلاد

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فوائد الإفطار على التمر باللبن في رمضان.. لن تتوقعها

أهمية الإفطار على التمر باللبن في رمضان
أهمية الإفطار على التمر باللبن في رمضان
أهمية الإفطار على التمر باللبن في رمضان

طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك في رمضان

طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك فى رمضان.
طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك فى رمضان.
طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك فى رمضان.

محافظ الشرقية يشهد بدء موسم توريد محصول بنجر السكر بالصالحية الجديدة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد