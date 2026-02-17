لبحث استعدادات رمضان.. محافظ بورسعيد يستقبل مدير الأوقا

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمكتبه بديوان عام محافظة بورسعيد، الدكتور أحمد أبو طالب مدير مديرية أوقاف بورسعيد، وذلك لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، والتنسيق المشترك لضمان جاهزية المساجد والساحات المخصصة لأداء الشعائر خلال الشهر الفضيل

وأكد محافظ بورسعيد خلال اللقاء، على أهمية تكاتف كافة الجهات التنفيذية والدعوية لتوفير الأجواء الروحانية الملائمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالخطة الدعوية التي أعدتها وزارة الأوقاف، وتنظيم الأنشطة الدينية بما يسهم في نشر قيم التسامح والاعتدال وتعزيز الوعي المجتمعي

ومن جانبه، استعرض مدير مديرية الأوقاف استعدادات المديرية لاستقبال الشهر الكريم، والتي تتضمن تكثيف الدروس الدينية، إلى جانب متابعة أعمال الصيانة والنظافة بالمساجد، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصلين

وأشار المحافظ إلى استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الأوقاف لتذليل أي معوقات، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير كافة أوجه الدعم لإنجاح الفعاليات الدينية خلال شهر رمضان المبارك، بما يعكس الطابع الحضاري لمحافظة بورسعيد ويلبي تطلعات أبنائها