محافظ بورسعيد يوجه الشكر والتقدير للواء محب حبشي.. ويؤكد استكمال مسيرة البناء والتنمية

تقدم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خالص الشكر وبالغ التقدير للواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد السابق، تقديرًا لجهوده المخلصة التي بذلها خلال فترة توليه مسؤولية قيادة المحافظة، مشيدًا بما قدمه من عمل جاد أسهم في دعم مسارات التنمية وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ بورسعيد يوجه الشكر والتقدير للواء أ ح محب حبشي ويؤكد استكمال مسيرة البناء والتنمية

وأكد المحافظ أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الجهود للارتقاء بمستوي الخدمات في جميع القطاعات بما يلبي تطلعات أبناء بورسعيد ويعزز جودة الحياة بما يعكس رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .