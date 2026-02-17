أكد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة التنفيذية حريصة على إعادة المظهر الحضاري لمدينة بورفؤاد، والقضاء على أي مظاهر عشوائية، مشيراً إلى توجيهات مٌشددة بالمتابعة المٌستمرة لمنع عودة الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية، ويعكس الوجه الحضاري ويرتقي بجودة الحياة للمواطنين.

رئيس مدينة بورفؤاد: تواجد ميداني مكثف لرفع الإشغالات والتعديات

جاءت تصريحات الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، بالتزامن مع التواجد الميداني المكثف لرفع الإشغالات والتعديات بنطاق المدينة لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحسم على جميع المخالفين.

وقال رئيس مدينة بورفؤاد، إن حملات إزالة الإشغالات تأتي استجابةً لشكاوى المُواطنين ولتيسير حركة المرور، وهذه الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير المدينة والارتقاء بمستوى الخدمات، لافتاً إن هناك جهود مكثفة لإظهار مدينة بورفؤاد بالشكل الذي يليق بها، إذ تسعى أجهزة المدينة إلى تنفيذ جهود حثيثة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم المتنوعة.