وكيل تعليم بورسعيد: التقييمات اليومية للطلاب تسهم في الانضباط المدرسي

أكد محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، إن التقييمات اليومية تسهم في الانضباط المدرسي بشكل فعال، لافتا إلى أن الالتزام الجاد داخل المدارس ينعكس بشكل مباشر على استقرار العملية التعليمية وتحقيق الأهداف التربوية.

جاء ذلك خلال متابعته الميدانية أثناء اجراء التقييمات اليومية بمدارس إدارة الزهور التعليمية، وذلك في إطار جولاته المستمرة لمتابعة سير العملية التعليمية خلال الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025–2026.

بدوي: التقييمات اليومية لطلاب بورسعيد تسهم في الانضباط المدرسي

تابع وكيل تعليم بورسعيد انتظام العمل بمدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية، التي تضم 430 طالبًا وطالبة.

وخلال الجولة، شدد وكيل الوزارة على أهمية الالتزام بتنفيذ التقييمات اليومية وفقًا للتعليمات الوزارية، مؤكدًا أنها أداة هامة لانضباط العملية التعليمية.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من تطبيق التقييمات اليومية هو دعم العملية التعليمية وضمان استقرارها، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية تستهدف رصد الأداء الفعلي داخل المدارس وتحقيق أقصى استفادة تعليمية للطلاب.