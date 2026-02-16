عملات ذهبية وملابس العيد.. تفاصيل أكبر مسابقة رمضانية للسائقين

أعلنت إندرايف، الشركة الرائدة في مجال النقل الذكي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاقها المسابقة الرمضانية لسائقي التطبيق التي تحمل طابع ذات عائلي يمتد لما بعد شهر رمضان المبارك واحتفالات بعيد الفطر المبارك.

تتضمن شروط المسابقة لسائقي البلاتينوم الذين يحققون أعلى عدد من الرحلات خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من رمضان، والتي تنطلق في الأول من شهر رمضان وتستمر حتى يوم 21 عبر ثلاث فئات، بجوائز مميزة تشمل: عملات ذهبية، وقسائم شراء ملابس عيد الفطر لهم و لأطفالهم من أحد المتاجر المحلية ، إلى جانب قسائم وقود.

وسط طابع عائلي يتسم بالأجواء الرمضانية، ستنظم إندرايف حفل إفطار للسائقين الفائزين في الفئة الأولى من الجوائز برفقة ثلاثة من أفراد أسرهم، و ستتضمن الفعالية أنشطة ترفيهية وألعاباً للأطفال، بالإضافة إلى توزيع هدايا وجوائز مميزة على السائقين وعائلاتهم.

وصرح علاء شلبي، مدير شركة إندرايف في مصر: “نود الاحتفال بهذا الشهر الكريم مع سائقينا المخلصين وعائلاتهم، تقديراً لجهودهم طوال العام في إتمام آلاف الرحلات والحصول على تقييمات إيجابية من المستخدمين. والحفاظ على تصنيف بلاتينيوم يمثل تحدياً كبيراً يتطلب جهداً لا يستهان به.”

وأضاف شلبي: “دعم مجتمعات السائقين في مصر يمثل أحد أهم أولويات إندرابف، ونسعى لمواصلة مثل هذه المبادرات على مدار العام وليس فقط خلال رمضان أو المناسبات الخاصة، وذلك من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الحوافز والجوائز، حيث تساعد هذه الجهود في الحفاظ على جودة الخدمة، وتمكين السائقين من زيادة أرباحهم والحصول على تقييمات إيجابية من المستخدمين.”