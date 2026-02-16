سهام صالح: عجبني تجاهل جماهير الأهلي لاعتذار إمام عاشور

أشادت الإعلامية سهام صالح، خلال برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، بموقف جماهير النادي الأهلي تجاه إمام عاشور، بعدما توجه اللاعب للاعتذار قبل انطلاق المباراة أثناء عمليات الإحماء.

وأوضحت أن هتافات الجماهير التي ردّدت «الأهلي فوق الجميع» عكست تمسكها بمبادئ النادي، مشيرة إلى أن الجمهور تجاهل اعتذار اللاعب ولم يتفاعل معه.

وأضافت أن هذا الموقف يعكس ثقافة جماهير الأهلي التي لا تتعامل بمنطق الأسماء، بل تضع مصلحة النادي وقيمه فوق أي اعتبار.

وأكدت أن هذه الروح هي ما تجعل الأهلي في مكانة خاصة، بفضل تمسك جماهيره بثوابته عبر مختلف المواقف.