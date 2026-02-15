شوبير :جمهور الأهلي عنده استعداد إنه يسامح إمام عاشور بس بشرط أنه ميعملش حاجة تاني

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن علاقة جماهير النادي الأهلي مع نجم الفريق إمام عاشور.

وقال شوبير عبر تصريحات نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :''جماهير الأهلي هتقابل إمام عاشور في مباراة اليوم إزاي؟ واللاعب هيتعامل إزاي؟ احساسي الشخصي أن جمهور الأهلي عنده استعداد إنه يسامح إمام بس بشرط أنه ميعملش حاجة تاني خلاص بقى آخر مرة، فاتمنى أن الامور تمشي ويكون في ود بين جماهير الأهلي وإمام عاشور''.



أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الأهلي لمباراة الجيش الملكي المغربي التي تجمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسين مرعي وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

البدلاء

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ويلسين كامويش وحسين الشحات ويوسف بلعمري وإمام عاشور وأحمد عيد وعمرو الجزار وكريم فؤاد.