منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الجيش الملكي
لماذا ميز الله صلاة العشاء؟.. لـ 8 معجزات تحدث لمن يحافظ عليها
أحمد موسى عن جهاز مستقبل مصر: طول ما في نجاح هيبقى فيه هجوم وشائعات
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الجيش الملكي
3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم الانتظار فورا.. وحزمة اجتماعية بـ40 مليارا
غطاء سحابي وأمطار ليلاً.. تحذير عاجل للمسافرين على الطرق الصحراوية وجنوب البلاد
صدارة مصرية.. اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026
رمضان 2026.. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل سوا سوا غناء بهاء سلطان
40 مليار جنيه دعما للأسر الأولى بالرعاية .. حزمة اجتماعية جديدة بتوجيهات رئاسية
المالية: 4 مليارات جنيه دعمًا للقمح و15 مليارًا لمشروعات حياة كريمة وخدمات الأسر
إحنا من نسل الرسول.. زينة تكشف عن صورة أولادها زين الدين وعز الدين لأول مرة
ترتيب الفرق المتأهلة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا
رياضة

أحمد جلال: العقم التهديفي يطارد الأهلي رغم صفقات الشتاء

الاهلي
الاهلي

قال الإعلامي أحمد جلال إن العقم التهديفي ما زال يمثل لغزا داخل صفوف النادي الأهلي،  عقب التعادل أمام الجيش الملكي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد القاهرة الدولي، فى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد جلال عبر حسابه على فيسبوك "‏الأهلي يتعادل سلبيًا مع الجيش الملكي، ويصعد متصدرًا مجموعته في دوري الأبطال.. العقم التهديفي لا زال لغزًا، رغم ميركاتو الشتاء"

بهذا التعادل واصل النادي الأهلي تصدره جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، من انتصارين و4 تعادلات بينما تواجد نادي الجيش الملكي المغربي في وصافة جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا برصيد 9 نقاط، وضمن تأهله رفقة المارد الأحمر إلى الدور ربع النهائي بشكل رسمي.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

 الأهلي في الصادرة برصيد 10 نقاط، والجيش الملكي وصيفا بـ9 نقاط، ثم يانج أفريكانز  ثالثا برصيد 8 نقاط، وشبيبة القبائل المركز الأخير برصيد 3 نقاط فقط.

أحمد جلال النادي الأهلي الأهلي الجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا نادي الجيش الملكي المغربي

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء .. مصادر تكشف لصدي البلد عن ملامح حركة المحافظين| تفاصيل

سعر الذهب

500 جنيه دفعة واحدة| الجنيه الذهب يواصل التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

يوفنتوس

تفاصيل إصابة نجم يوفنتوس بعد مواجهة إنتر ميلان

آرسنال

أرسنال يتأهل لثمن نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى برباعية ضد ويجان

الاهلي

ناقد رياضي يسخر من مهاجم الأهلي.. لا تعايرني ولا أعايرك الهم طايلني وطايلك

بالصور

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

