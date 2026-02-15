أول ظهور لـ إمام عاشور مع الأهلي بعد انتهاء عقوبة الإيقاف

شارك إمام عاشور نجم الأهلي، في مباراة الجيش الملكي المغربي؛ بعد ما دفع به الدنماركي ييس توروب في الدقيقة 65 بدلا من مروان عطية، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد القاهرة.

تشكيل الأهلي

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي لمباراة الجيش الملكي المغربي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسين مرعي وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

البدلاء

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ويلسين كامويش وحسين الشحات ويوسف بلعمري وإمام عاشور وأحمد عيد وعمرو الجزار وكريم فؤاد