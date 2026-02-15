أحمد موسى عن جهاز مستقبل مصر: طول ما في نجاح هيبقى فيه هجوم وشائعات

كشف الإعلامي أحمد موسى ، تفاصيل العمل بجهاز مستقبل مصر قائلا: "اللي بيشتغل في جهاز مستقبل مصر لازم يبقى فخور بنفسه.. احنا بنتكلم على حوالي 2 مليون و350 ألف مواطن شغالين بشكل مباشر وغير مباشر المشروع ده بقى مصدر مهم للأمن الغذائي لمصر بقيادة الدكتور بهاء الغنام".

الثروة السمكية والقمح

وتابع موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: مصر عاملة طفرة كبيرة في الثروة السمكية والقمح والزراعات المتنوعة، وعندنا 2.2 مليون فدان بيساعدوا الدولة في التصدير ودخول عملة صعبة، الدولة حاطة خطة لكل حاجة، ومشروع مستقبل مصر لازم كلنا كمصريين نفتخر به لأنه فيه أفضل الخبرات والكفاءات.

4 ونص مليون فدان

ونوه أحمد موسى قائلا: “الناس بتسأل إزاي اتعمل ده في الصحرا؟ بنتكلم على 4 ونص مليون فدان وصوامع لتخزين القمح ومصانع وسوق ضخم، والمنتج هناك بينافس بقوة أول ما ينزل السوق، وأنا سألت الدكتور بهاء الغنام عن كلام الناس على القهاوي، وطبيعي طول ما في نجاح هيبقى فيه هجوم وشائعات، وكل ما الجهاز ينجح هنلاقي ناس بتغذي الشائعات دي”.

واختتم أحمد موسى: "المشروع محتاج تصوير جوي عشان الناس تفهم حجمه، لأن اللي ماشي على الطريق مش هيشوفه كله وعندنا قائد بيبني البلد، ولازم نكون جاهزين لحد 2050 وعدد السكان الكبير، ولازم البلد تفضل شغالة وتنتج".