أحمد موسى: راكب الطيران يريد خدمة مميزة بمقابل

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الطيار المصري من الأفضل عالميًا والشركات الأجنبية بتخطفه، قائلا: مع الطيار محتاجين الضيافة المصرية تتحسن وبدأت من فترة تتحسن".



وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المواطن الذي يستخدم شركات الطيران يريد خدمة متميزة وسوف يدفع مقابل ذلك.



وأضاف أن الخدمة يجب أن تكون في الصالات والطائرات وتحسين الوجبات المقدمة للراكب، لأن هناك راكب قد يذهب لشركة طيران معينة بسبب أنواع الأكل المقدمة.



وتابع أن المواطن خلال ساعات السفر لا بد أن يجد خدمات ضيافة، لافتا إلى أنه سافر عبر إحدى الشركات العربية إلى الصين وخلال الرحلة في الدرجة كان هناك مضيف مخصوص له وخدمات على أعلى مستوى.