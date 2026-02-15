اليوم.. محاكمة 26 متهمًا بإنهاء حياة شخصين خلال خروجهما من حفل زفاف بالبحيرة

تنظر اليوم محكمة جنايات دمنهور الدائرة 13، برئاسة المستشار عبد العاطي شعلة، رئيس المحكمة، وعضوية كل من هشام الشريف، وتامر أحمد، ومصطفى سليمان، وبحضور وكيل النائب العام أحمد هشام، ومصطفى صلاح، أولى جلسات محاكمة 26 متهمًا في جريمة قتل راح ضحيتها المجني عليهما أبناء عمومة، وذلك خلال خروجهما من حفل زفاف في يوليو 2025.

وكان المستشار هاشم إبراهيم هاشم، المحامي العام لنيابة جنوب دمنهور الكلية، قرر بإحالة 26 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم في جريمة قتل بإحدى قرى مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، تعود أحداثها إلى يوليو من عام 2025.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين من الأول وحتى العاشر عقدوا العزم وبيتوا النية على التخلص من المجني عليهما، وأن الدافع وراء الجريمة هو الانتقام إثر خصومة ثأرية سابقة بين الطرفين.

وأعد الجناة أسلحة نارية مششخنة "بنادق آلية وطبنجات" وأسلحة بيضاء، واستعانوا بالمتهم التاسع لرصد تحركات المجني عليهما وفور وصول الإشارة بمرورهما، انقض المتهمون عليهما بوابل من الأعيرة النارية في المكان الذي أيقنوا مرورهما منه، ما أدى لوفاتهما في الحال متأثرين بإصاباتهما الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

كما شارك المتهمون من الخامس للثامن في شد أزر المنفذين بمسرح الواقعة، بينما تولى العاشر تأمين طريق الهرب.

كما وجهت جهات التحقيق للمتهمين من الحادي عشر وحتى السادس والعشرين تهمة الاشتراك بالتحريض والاتفاق والمساعدة، حيث وفروا الدعم المالي اللازم لشراء الأسلحة والذخائر المستخدمة في الهجوم.