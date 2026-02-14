قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: مول برميلان أكبر مول تجاري في زايد ويضم علامات تجارية الشهيرة
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 14-2-2026.. ارتفاع 10 ريالات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بحزمة للحماية الاجتماعية تهدف لدعم المواطن
التصوير دون إذن على طاولة الشيوخ غدا.. ما عقوبته في القانون؟
النصر يتفوق على الفتح بثنائية بالدوري السعودي
أحمد موسى عن منصة التحقق البايومترى والمصادقة: منصة وطنية تحمي بيانات المصريين
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بصرف المرتبات مبكرًا يؤكد حرص الدولة على تخفيف الأعباء
الدوري الإسباني| فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد أمام ريال سوسيداد
لاعب الزمالك السابق: عدلي القيعي كلمني وقالي هات عقدك نشوفلك فيه ثغرة
سماسرة وراء رفع أسعار الفراخ .. أحمد موسى: لازم العقوبات توصل لأعلى سقف ضد من يتاجر بأكل الناس
أربعة مدربون لخلافة وليد الركراكي لتدريب منتخب المغرب
كل التحية.. أحمد موسى: كل مسؤول بيبقى عارف إنه موجود لفترة لتأدية الواجب الوطني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة زوج حماته في البحيرة للمفتي

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة 16 المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم السبت، إحالة أوراق قضية المتهم بقتل زوج حماته في مدينة كفر الدوار إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة 11 أبريل المقبل لصدور الحكم.

استمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أسامة محمد أمين غازى، وعضوية المستشارين أنس اسماعيل مصطفى وأحمد على مرسى، ومصطفى حسين فاضل إلى مرافعة عبد الرحمن محمد الشريف، ممثل نيابة مركز كفر الدوار، في القضية رقم 17227 لسنة 2025 جنايات قسم كفر الدوار في قضية قتل المجني عليه شريف عجمي، على يد زوج ابنة زوجته.

كان مستشفى كفر الدوار العام قد استقبل جثمان شخص جثة هامدة نتيجة إصابات بسكين، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتم تشكيل فريق للبحث من مباحث كفر الدوار وتوصل إلى وجود مشاجرة بين المجني عليه والمتهم الشهير بزوزو وأن المتهم طلب من عدد من الأشخاص إحضار المجني عليه بدعوى الصلح، وطلب المجني عليه وأقنعه بالحضور للمقابلة للصلح واستدرجه لأحد الأماكن الخالية من المارة وغدر به وضربه بالسكين.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم أحمد.ح.ع 20 سنة، مقيم العكريشة بمدينة كفر الدوار، قتل عمدًا المجني عليه شريف عجمي الفضالي مع سبق الإصرار والترصد، لوجود خلاف سابق بينهما بسبب ضرب المجني عليه له، وإلقائه في مصرف المياه أمام زوجته، الأمر الذي أوغر صدره وأثار حفيظته فبيت النية بعد هدوء وروية وعقد العزم على قتل المجني عليه وأعد لذلك سكين.

وأضافت النيابة العامة في قرار الإحالة أن المتهم شرع في تنفيذ مخططه الإجرامي بأن نشر بين أهالي منطقة سكن المجني عليه رغبته في الصلح، وبالفعل تقابل مع المجني عليه لإنهاء النزاع، وما إن تقابل حتى نشبت بينهما مشاجرة وأخرج السكينين المعدين سلفًا وتعدى على المجني عليه ضربًا محدثُا إصابته التي أودت بحياته كما هو موصوف في تقرير الطب الشرعي بقصد قتل المجني عليه.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمتي القتل العمد، وإحراز سلاحين أبيضين دون مسوغ قانوني والمستخدمين في الجريمة محل الاتهام.

البحيرة محافظة البحيرة مفتى الديار كفر الدوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

النادي الأهلي

الأهلي في ورطة| الشحات يفرض شروطه وديانج يتمرد وداري: عايز حقي

ترشيحاتنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

برلماني: تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان يحمل دلالات إنسانية واجتماعية

جيهان شاهين

برلمانية: توجيهات الرئيس السيسى بشأن حزمة الحماية الاجتماعية انحياز تاريخي للمواطن قبل رمضان

الرئيس السيسي

برلماني: توجيهات الرئيس بإعداد حزمة حماية اجتماعية تعكس الحرص على المواطن

بالصور

إيناس عز الدين تتألق بالأحمر في عيد الحب وتخطف الأنظار بإطلالة مميزة

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

مسجد
مسجد
مسجد

صحة الشرقية: تنفيذ 94 ألف و981 زيارة منزلية على مدار 72 إسبوع

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

مسلسل صحاب الأرض

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

المزيد