إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة زوج حماته في البحيرة للمفتي

قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة 16 المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم السبت، إحالة أوراق قضية المتهم بقتل زوج حماته في مدينة كفر الدوار إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة 11 أبريل المقبل لصدور الحكم.

استمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أسامة محمد أمين غازى، وعضوية المستشارين أنس اسماعيل مصطفى وأحمد على مرسى، ومصطفى حسين فاضل إلى مرافعة عبد الرحمن محمد الشريف، ممثل نيابة مركز كفر الدوار، في القضية رقم 17227 لسنة 2025 جنايات قسم كفر الدوار في قضية قتل المجني عليه شريف عجمي، على يد زوج ابنة زوجته.

كان مستشفى كفر الدوار العام قد استقبل جثمان شخص جثة هامدة نتيجة إصابات بسكين، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتم تشكيل فريق للبحث من مباحث كفر الدوار وتوصل إلى وجود مشاجرة بين المجني عليه والمتهم الشهير بزوزو وأن المتهم طلب من عدد من الأشخاص إحضار المجني عليه بدعوى الصلح، وطلب المجني عليه وأقنعه بالحضور للمقابلة للصلح واستدرجه لأحد الأماكن الخالية من المارة وغدر به وضربه بالسكين.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم أحمد.ح.ع 20 سنة، مقيم العكريشة بمدينة كفر الدوار، قتل عمدًا المجني عليه شريف عجمي الفضالي مع سبق الإصرار والترصد، لوجود خلاف سابق بينهما بسبب ضرب المجني عليه له، وإلقائه في مصرف المياه أمام زوجته، الأمر الذي أوغر صدره وأثار حفيظته فبيت النية بعد هدوء وروية وعقد العزم على قتل المجني عليه وأعد لذلك سكين.

وأضافت النيابة العامة في قرار الإحالة أن المتهم شرع في تنفيذ مخططه الإجرامي بأن نشر بين أهالي منطقة سكن المجني عليه رغبته في الصلح، وبالفعل تقابل مع المجني عليه لإنهاء النزاع، وما إن تقابل حتى نشبت بينهما مشاجرة وأخرج السكينين المعدين سلفًا وتعدى على المجني عليه ضربًا محدثُا إصابته التي أودت بحياته كما هو موصوف في تقرير الطب الشرعي بقصد قتل المجني عليه.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمتي القتل العمد، وإحراز سلاحين أبيضين دون مسوغ قانوني والمستخدمين في الجريمة محل الاتهام.