كأس الاتحاد الإنجليزي| ليفربول يتقدم على برايتون بهدف في الشوط الأول
قبل سحور رمضان.. اعرف الفرق بين الفجر الصادق والكاذب
مصر الأول عربيًا وأفريقيًا والثالث عالميا في تصنيف فيفا للرياضات الإلكترونية
درجات الحرارة المتوقعة غدا.. الأرصاد تكشف التفاصيل عن طقس الأحد
الصحة: دعم الدولة لضمان أمان أكياس الدم ارتفع 4 أضعاف
بيراميدز يهزم باور ديناموز بثلاثية في دوري أبطال إفريقيا
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في برامج الحماية رسالة طمأنة للمواطنين
مساحة عملاقة.. ماذا تقدم تويوتا إنوفا 2026 وكم سعرها في السعودية؟
أبو زهرة: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان تؤكد أولوية المواطن لدى الدولة
شوط أول إيجابي بين إنتر ميلان ويوفنتوس بالدوري الإيطالي
دنيا سمير غانم: أنا مع التربية الحديثة للأطفال.. وخناقاتي مع زوجي على الواتس آب
الاتحاد المصري لكرة اليد يستنكر أحداث مباراة الأهلي وسموحة للناشئين ويوقع عقوبات
حوادث

ضبط شخص ربط كلبا في تروسيكل وسَحَلَه بالشرقية

المتهم
المتهم
مصطفي رجب

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بربط كلب في مركبة "تروسيكل"، وسَحَلَهٌ، بالشرقية .

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط المركبة الظاهرة بمقطع الفيديو "دون لوحات معدنية"، وقائدها (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد)، وبمواجهته؛ اعترف بارتكابه الواقعة، وربطه للكلب ووضعه داخل صندوق المركبة لإلقائه في إحدى المناطق الصحراوية، إلا أن الكلب قفز من الصندوق دون أن يراه.

وعلل قيامه بذلك؛ لقيام الكلب بالنباح أسفل منزله، واتُّخذت الإجراءات القانونية.

