ضبط شخص ربط كلبا في تروسيكل وسَحَلَه بالشرقية

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بربط كلب في مركبة "تروسيكل"، وسَحَلَهٌ، بالشرقية .

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط المركبة الظاهرة بمقطع الفيديو "دون لوحات معدنية"، وقائدها (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد)، وبمواجهته؛ اعترف بارتكابه الواقعة، وربطه للكلب ووضعه داخل صندوق المركبة لإلقائه في إحدى المناطق الصحراوية، إلا أن الكلب قفز من الصندوق دون أن يراه.

وعلل قيامه بذلك؛ لقيام الكلب بالنباح أسفل منزله، واتُّخذت الإجراءات القانونية.