رضا بهلوي: الضغوط الخارجية والاضطرابات الداخلية قد تُسقط الحكم الديني في إيران
إشادة خاصة من معتمد جمال بثنائي نادي الزمالك بعد عبور الكونفيدرالية
ريال مدريد يكتسح سوسيداد برباعية في البرنابيو
هجوم نحل وإجبار على اللعب.. كيف ودّع منتخب مصر للسيدات تصفيات كأس العالم؟ | تفاصيل
ريال مدريد يكتسح ريال سوسيداد برباعية في الدوري الإسباني
المندوه يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك
العدل: حزمة الحماية الاجتماعية خطوة على المسار الصحيح
حكم صيام من ينام أغلب نهار رمضان.. دار الإفتاء تجيب
أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026
حزب الجيل: توجيهات الرئيس السيسي للحماية الاجتماعية استمرار لجهود تحسين حياة المواطنين
صلاح يسجل ويقود ليفربول للفوز على برايتون وبلوغ ثمن نهائي كأس الاتحاد
أزمة ساخنة في ختام الجولة 22 من دوري روشن السعودي بعد واقعة حارس الخلود
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بعد خفض أسعار الفائدة.. أعلى عائد على شهادات الإدخار لمدة سنة

محمد غالي

يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن أعلى عائد على شهادات الادخار لمدة سنة، خاصة في ظل المتغيرات الأخيرة في أسعار الفائدة، حيث يحرص عدد كبير من العملاء على استثمار مدخراتهم في أوعية ادخارية آمنة تضمن عائدا مستقرا.

ويطرح البنك الأهلي المصري شهادة ادخار لمدة سنة بعائد ثابت يصل إلى 14% يصرف شهريا، وتعد من أبرز الشهادات قصيرة الأجل المتاحة حاليا أمام العملاء الراغبين في تحقيق دخل دوري منتظم.

خفض أسعار الفائدة 1%

وفي سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأخير خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20%.

ويستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم، إذ يلجأ إلى خفض الفائدة في حال تراجع الضغوط التضخمية، بينما يقوم برفعها عند زيادة معدلات ارتفاع الأسعار، بهدف تحقيق التوازن في الأسواق.

ويقدم البنك الأهلي المصري باقة متنوعة من شهادات الادخار بالجنيه المصري بعوائد مرتفعة، سواء ثابتة أو متغيرة أو متدرجة، لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء.

وكانت شهادتا 27% و23.5% قد بدأ استحقاقهما خلال الشهر الماضي ولمدة 4 أشهر، ما دفع المواطنين للبحث عن أعلى عائد متاح حاليا بعد انتهاء تلك الشهادات.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات بعائد شهري 16%

يبلغ سعر العائد على الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات ذات العائد الشهري 16%، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع صرف العائد بشكل شهري طوال مدة الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويبلغ العائد 21% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12% في السنة الثالثة، مع صرف العائد شهريا.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

تمتد لمدة 3 سنوات، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويصل العائد إلى 22% في السنة الأولى، و17.50% في السنة الثانية، و13% في السنة الثالثة، ويصرف العائد سنويا.

وتتنوع مدد شهادات الادخار في البنوك العاملة بالسوق المحلية من سنة حتى 7 سنوات، بأنواع متعددة تشمل الشهادات ثابتة العائد ومتغيرة العائد ومتناقصة العائد، ما يمنح العملاء مرونة في اختيار الوعاء الادخاري الأنسب وفقا لأهدافهم الاستثمارية وظروف السوق.

