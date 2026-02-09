"الزراعة" تنشر 6 معلومات عن إعادة إحياء بنك الجينات النباتية للصحارى المصرية

نشر المركز الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 6 معلومات حول إعادة إحياء بنك الجينات النباتية للصحارى المصرية، وذلك بمحطة بحوث الصحراء بالشيخ زويد، التابعة لمركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتقع المحطة، في مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، كما يهدف البنك إلى الحفاظ على الأصول الوراثية للنباتات البرية والصحراوية النادرة، كما يضم معشبة للعينات النادرة، ومعامل للتوثيق الوراثي.

تدمير المحطة جراء الهجمات الإرهابية

وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وضعا حجر الأساس لإعادة إحياءه بعد تدمير المحطة جراء الهجمات الإرهابية عام ٢٠١١.