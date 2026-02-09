وزيرة التنمية المحلية تتفقد مبادرة " المنفذ " لدعم الأسر الأولي بالرعاية

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، مساء اليوم مقر مبادرة " المنفذ " " تحت شعار " كل يوم حكاية " والتي تنفذ بالشراكة بين مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتعد مبادرة «المنفذ»، إحدى المبادرات المُجتمعية ذات الأثر الفعّال، وتهدف لتوحيد الجهود للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات خلال شهر رمضان المبارك 2026، تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وكان في استقبال وزيرة التنمية المحلية عقب وصولها مقر مبادرة " المنفذ" كل من الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صُناع الخير للتنمية، والأستاذ هاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صُناع الخير للتنمية، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتنمية المجتمعية وشئون البيئة و الأستاذ كريم مكي، مؤسس مبادرة «المنفذ» والرئيس التنفيذي لشركة «فوكس للتسويق التجريبي» والأستاذ أحمد السيد رئيس شركة جولدن فيو للتطوير العقاري.

وخلال تفقد الدكتورة منال عوض لمقر المبادرة تعرفت علي التفاصيل الكاملة " لمبادرة " المنفذ" والتي تتضمن متحف شهر رمضان والذي يحكي التطور الخاص باحتفال الشعب المصري في الشهر الكريم علي مدار السنوات الماضية وأهم العادات والتقاليد المصرية وأهم المسلسلات والاغاني والفوازير والإعلانات في هذا الشهر المبارك ، بالإضافة إلي التعرف علي آليات تعبئة وتغليف كراتين رمضان للسلع الغذائية للشهر الكريم ، وأدوار الشباب المتطوعين بمؤسسة صناع الخير للتنمية والتعاون الجاري بين المؤسسة وشركة " فوكس للتسويق التجريبي " لحث الشباب والقطاع الخاص والشركات علي المشاركة المجتمعية فيما يخص مبادرة " المنفذ " والتي تستهدف هذا العام توزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية، إلى جانب تجديد نحو 100 مطبخ للأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة اليومية للأسر المستفيدة، وليس الاكتفاء بتقديم الدعم المؤقت.

كما شاركت وزيرة التنمية المحلية ، خلال زيارتها الشباب المتطوعين بالمؤسسة في أعمال تعبئة وتغليف الكراتين التي سيتم توزيعها علي الأسر الاولي بالرعاية في المحافظات ، وحرصت د. منال عوض في ختام زيارتها علي إلتقاط بعض الصور التذكارية مع المتطوعين من الشباب المشاركين في تعبئة كراتين.

كما تفقدت الدكتورة منال عوض ، المكان المخصص لتناول وجبات الإفطار للشركات ومؤسسات القطاع الخاص المساهمة في دعم مبادرة المنفذ وكذا دور شركة جولدن فيو في المشاركة المجتمعية عبر توفير قطع أرض لاقامة المنفذ ودعم المبادرة بالسلع الغذائية .

ومن جانبها أعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بزيارة مقر مبادرة " المنفذ" ، والتعرف علي الأجواء الجميلة الخاصة بشهر رمضان ، مشيرة إلى أن مبادرة " المنفذ " تعد نموذج ملهم للعمل الجماعي بين مختلف الجهات بالدولة المصرية لتعزيز التكافل الاجتماعي وتوحيد الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني وشركات ومؤسسات القطاع الخاص وكذا مشاركة الشباب من الجامعات وطلاب المدارس والعاملين بالشركات لحثهم علي عمل الخير ، مشيدة بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تنسيق الجهود بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان وصول الدعم لمستحقيه قبل حلول شهر رمضان المبارك.

كما أشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود المستمرة لمؤسسة صناع الخير للتنمية لدعم الأسر البسيطة والفئات الأكثر احتياجاً في مختلف محافظات الجمهورية وخدمة المجتمع المصري في العديد من الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين وتقديم الخدمات بقري المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ودعم جهود الحكومة وباقي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المختلفة .

كما أثنت وزيرة التنمية المحلية علي الدور المهم الذي يقوم به الشباب المصري من المتطوعين في مؤسسة صناع الخير للتنمية وجميع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

وأكدت الدكتورة منال عوض ان الوزارة ستقوم بتقديم كافة التسهيلات اللوجستية وكل الدعم اللازم أمام المبادرة وجميع المبادرات الخاصة بالمجتمع المدني والمؤسسات الأهلية خلال شهر رمضان الكريم للوصول إلى جميع المستحقين في المحافظات، خاصة في القرى والنجوع .

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن مبادرة «المنفذ»، إحدى المبادرات المُجتمعية بالشراكة مع القطاع الخاص عبر شركة «فوكس للتسويق التجريبي» بهدف توحيد الجهود وتكامل الأدوار للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك للوصول إلى مليون وجبة يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

وأشار زمزم إلى إن المؤسسة وضعت خطة مُحكمة وُمدققة بالبيانات استعداداً لشهر رمضان المبارك تحت مظلة التحالف الوطني، مشيراً إلى أن الخطة تقوم على مجموعة من المستهدفات الرئيسية التي يتم تحقيقها خلال هذا الشهر الكريم، من بينها التنسيق مع القطاع الخاص لتجهيز آلاف الكراتين المُحملة بالمواد الغذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات بالإضافة إلى تجهيز مئات المطابخ على مستوى الجمهورية للأسر الأكثر احتياجاً، وذلك في عدد من القرى ذات الفئات الأكثر احتياجاً، موضحاً أن هذه المطابخ يتم تجهيزها من ثلاجات وغسالات وبوتجازات، في إطار حرص المؤسسة على توفير حياة كريمة للأسر.

ومن جانبه، رحب كريم مكي، مؤسس مبادرة «المنفذ» والرئيس التنفيذي لشركة «فوكس للتسويق التجريبي» بالتعاون الجاري مع مؤسسة «صُناع الخير للتنمية» والذي يمثل خطوة مهمة في مسار المبادرة، ويعكس ثقة مؤسسة تنموية كبرى في نموذج العمل الذي تتبناه «المنفذ».

وأوضح مكي أن المبادرة تأسست على فكرة تقديم العمل المجتمعي بأسلوب احترافي، يربط بين التخطيط الجيد والتنفيذ الدقيق، ويضع احتياجات الأسر المستفيدة في صدارة الأولويات، مشيرًا إلى أن التعاون مع «صُناع الخير» يُعزز من قدرة المبادرة على توسيع نطاق تأثيرها والوصول إلى شرائح أوسع من المستحقين.

وأضاف مكي أن النسخة الحالية من مبادرة «المنفذ» تشهد توسعًا ملحوظًا في حجم المساعدات مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما يعكس التطور المستمر في آليات العمل، والالتزام بتحقيق أثر فعّال ومستدام، مؤكدًا أن هذا التعاون يسهم في بناء نموذج متكامل للعمل المجتمعي القائم على التكامل وليس التكرار.