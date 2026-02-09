الكشف عن اسم المدرب الجديد لـ واتفورد الإنجليزي

أعلن نادي واتفورد أحد أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزية، اليوم الإثنين، تعيين إدوارد ستيل، مدربًا رئيسيًا للفريق بعقد يمتد لعامين ونصف.

ويتولى ستيل منصبه في واتفورد؛ عقب استقالة جافي جارسيا، بعد 3 أشهر فقط من توليه المسؤولية.

وقال إدوارد ستيل، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد للغاية وفخور بوجودي هنا، وهذا نادٍ له مكانة كبيرة في كرة القدم الإنجليزية وتاريخ رائع".

وأضاف: "سينصب كل التركيز على الفوز بالمباريات بأسرع وقت ممكن واستخراج أفضل ما لدى اللاعبين، ويمكن للجماهير أن تتوقع من فريقنا أن يكون هجوميًا، ومتماسكًا دفاعيًا، وأن يهاجم بسرعة".

ويتولى ستيل زمام الأمور مع واتفورد الذي يحتل المركز الحادي عشر في البطولة، لكنه على بعد 3 نقاط فقط من مراكز التأهل، قبل مباراة يوم السبت في بريستون نورث إند.

وسيصبح إدوارد ستيل ثالث مدرب رئيسي لفريق واتفورد هذا الموسم، حيث لم يستمر باولو بيزولانو سوى 10 مباريات في بداية الموسم قبل إعادة تعيين جارسيا، بعد أن غادر الفريق سابقًا في عام 2019.