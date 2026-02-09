حبل المرجيحة لف على رقبته.. القصة الكاملة لوفاة الطفـ ـل أدهم بشبين القناطر

لم يتوقع الطفل أدم أن لعبته المفضلة ستكون سببا فى وفاته ونهايته أثناء اللهو أمام منزلهم بقرية كفر الصهبي دائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.



خرج أدم للعب على المرجيحة وسط فرحة عامرة وبسمة ارتسمت على وجهه ولكن القدر كان له رأي آخر حيث لقى مصرعه أثناء اللعب خنقا بحبل المرجيحة.

تشييع الجثمان

فوجئ اسرة المجنى عليه بالعثور عليه مخنوقا وملقى أمام منزله على المرجيحة، فيما سادت حالة من الحزن بين أهالى المنطقة حزنا علي وفاة أدم ، فيما تم تشييع الجثمان من مسجد القرية وسط رحمة ومغفرة من الجميع.



وكانت جهات التحقيق بالقليوبية قد أمرت بالتصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه خنقا أثناء لهوه بمرجيحة أمام منزله بشبين القناطر وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

تفاصيل الواقعة

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف تفاصيل العثور على جثة طفل، بقرية كفر الصهبي دائرة مركز شرطة شبين القناطر، حيث تبين أن الطفل المتوفي تعرض للخنق خلال لهوه بمرجيحة معلقة أمام منزله، فسقط فالتف الحبل حول رقبته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.

بلاغ بالواقعة

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ بالعثور علي جثة طفل يبلغ من العمر 11 سنة، داخل منزله بقرية كفر الصهبي دائرة المركز.

العثور على الجثة

وانتقلت علي الفور قوات الأمن ورجال المباحث بمركز شرطة شبين القناطر، وبالمعاينة تبين العثور علي جثة الطفل "أدهم أ ف"، 11 سنة، وفحص الجثة ظاهريا تبين وجود أثار اختناق حول الرقبة، ويرجح وجود شبهة جنائية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفي شبين القناطر.