فلسطين تطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية

تقدّمت دولة فلسطين بطلب عاجل لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في أقرب وقت ممكن، لبحث سبل التحرك العربي والدولي لمواجهة القرارات العدوانية الأخيرة الصادرة عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي.



وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، في تصريح لوكالة (وفا)، إن هذا الطلب يأتي في ظل تصعيد خطير تمارسه حكومة الاحتلال من خلال قرارات تهدف إلى توسيع الاستيطان الاستعماري، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة، إضافة إلى نقل صلاحيات بلدية الخليل إلى ما يُسمّى (الإدارة المدنية) التابعة لسلطات الاحتلال.



وأوضح العكلوك، أن هذه الإجراءات تمثل مساسًا خطيرًا بمكانة ووضعية الحرم الإبراهيمي الشريف، وتندرج ضمن استمرار العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، وتعميق سياسات الضم والتوسع.



وطالب السفير العكلوك الدول العربية الأعضاء بالتحرك العاجل على المستويات الثنائية ومتعددة الأطراف، للضغط من أجل وقف هذه القرارات والممارسات الإسرائيلية العدوانية، التي تهدد الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.