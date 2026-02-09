وزارة العمل تعلن عن وظائف في الأردن برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه

في إطار تعزيز فرص التشغيل للشباب المصري، أعلنت وزارة العمل عن توافر وظائف جديدة في المملكة الأردنية الهاشمية ضمن قطاع المقاولات الإنشائية، بالتعاون مع المكتب العمالي المصري بالأردن، لتيسير إجراءات التعاقد والحد من تدخل الوسطاء.

الفرص المتاحة في الأردن:



توفر الوزارة خمس وظائف لعمال الحفر وفق الشروط التالية:

مجال العمل: حفر البنية التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي.

الخبرة: سنتان على الأقل في نفس المجال.

العمر: من 18 إلى 45 عامًا.

الراتب: يتراوح بين 370 و450 دينارًا أردنيًا شهريًا، أي ما يعادل نحو 30 ألف جنيه مصري.

كيفية التقديم:



يتم التقديم مباشرة عبر الرابط الرسمي للوزارة لضمان الشفافية ومنع أي وساطة، مع الالتزام بالشروط المعلنة وتقديم بيانات دقيقة.

تطوير فرص العمل والتدريب في مصر:



كما استقبل محمد جبران، وزير العمل، أمس الأحد وفدًا رفيع المستوى من شركة ليوني مصر الألمانية المتخصصة في تصنيع كابلات وضفائر السيارات، لتعزيز التعاون في مجالات التشغيل، التدريب، وتوفير فرص العمل، ودعم الاستثمار.

وأبرزت الوزارة نتائج اللقاء:

عقد مؤتمر داخل الشركة للتوعية بقانون العمل الجديد وتعزيز بيئة العمل الآمنة.

توفير 400 فرصة عمل لفنيي التجميع في فرعي الشركة بمدينة نصر وبدر.

توفير 3000 فرصة عمل جديدة بمجال تصنيع ضفائر السيارات بعد افتتاح المجمع الصناعي الجديد بمدينة الروبيكي، مع توقيع بروتوكول لتدريب العمالة المطلوبة.

نقل الماكينات المطلوبة إلى مركز تدريب الحجاز لتدريب الشباب عمليًا على التخصصات المطلوبة.

التأكيد على دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وربط برامج التدريب المهني باحتياجات سوق العمل.

إشادة الوزير بحجم استثمارات ليوني في مصر ودورها في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الصادرات.

وأكد الوفد الألماني حرصه على التعاون المستمر مع وزارة العمل خلال المرحلة المقبلة، مع تقديره لمناخ الاستثمار في مصر وجهود الوزارة في تطوير التدريب المهني وتعزيز علاقات العمل.