وزراء خارجية مصر و7 دول يدينون القرارات الإسرائيلية بشأن ترسيخ الاستيطان

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاحلا يفيد بأن وزراء خارجية مصر و7 دول عربية وإسلامية يدينون القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية وترسيخ الاستيطان.



وأكد وزراء خارجية مصر و7 دول عربية وإسلامية أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ويحذرون من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.



وأعرب وزراء خارجية مصر و7 دول عربية وإسلامية عن رفضهم المطلق للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، وأن الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة ولاغية.



وجدد وزراء خارجية مصر و7 دول عربية وإسلامية دعوتهم إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام اسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية.



وشدد وزراء خارجية مصر و7 دول عربية وإسلامية على أن تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.