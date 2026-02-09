قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية الروسي: لن نسمح بنشر أسلحة تهددنا في أوكرانيا
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تفاصيل إقامة مهرجان عالمي للحرف التراثية
الرئيس السيسي يصل أبوظبي في زيارة أخوية
صفقة المصالح الكبرى.. هآرتس: قمة نتنياهو - ترامب ترسم ملامح الحكم الجديد في غزة
تشريح جثة صاحب معرض سيارات فيصل وطلب تحريات البحث الجنائي
الوادي الجديد تشدد الحظر التام والنهائي لتقديم الشيشة داخل الكافيهات
وزير الخارجية: العلاقات بين مصر وأمريكا ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط
الزراعة: توطين صناعة التقاوي في مصر لتقليل الاستيراد ودعم الصادرات
مصر تدين قرارات الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 9 فبراير 2026| فيديو
ليس مجرد مظهر.. ماذا قالت حلا شيحة عن ارتداء الحجاب في فيديو جديد؟
زيارة أخوية..الرئيس السيسي يصل إلى الإمارات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

صفقة المصالح الكبرى.. هآرتس: قمة نتنياهو - ترامب ترسم ملامح الحكم الجديد في غزة

نتنياهو مع ترامب
نتنياهو مع ترامب
محمد على

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، في تقرير نشرته اليوم ، أن ملف قطاع غزة سيتصدر جدول أعمال اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الأربعاء المقبل، وسط مساعٍ حثيثة لتجاوز العقبات التي تعترض تنفيذ "خطة النقاط العشرين" الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن المباحثات ستتركز بشكل جوهري على تفعيل المرحلة الثانية من خطة ترامب لإدارة القطاع، التي تشمل تشكيل "مجلس سلام" دولي يتولى المهام الإدارية والأمنية في غزة. 

ووفقاً لمصادر سياسية رفيعة، فإن البيت الأبيض يضغط للبدء الفوري في جمع التمويل الدولي اللازم لعملية إعادة الإعمار، وربط ذلك بالتقدم في المسار السياسي.

وأشار التقرير إلى أن نتنياهو سيسعى خلال اللقاء إلى انتزاع "ضمانات أمنية" بشأن هوية القوات التي ستعمل تحت مظلة "مجلس السلام". 

يأتي ذلك في ظل معارضة نتنياهو الشديدة لوجود أي دور عسكري أو إداري لتركيا أو قطر داخل القطاع، وهو الملف الذي تسبب في سجالات وتصريحات حادة مؤخراً. ويهدف نتنياهو من لقاء واشنطن إلى التوافق على "قائمة دول مقبولة" إسرائيلياً للمشاركة في إدارة المرحلة الانتقالية.

وتابعت"هآرتس"  أن هذه التحركات السياسية تأتي تحت وطأة تحذيرات من قادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، الذين أبلغوا المستوى السياسي بأن استمرار "حالة الفراغ" في غزة وخروقات وقف إطلاق النار قد تؤدي إلى انهيار التفاهمات الحالية. وترى القيادة العسكرية أن نجاح "مجلس السلام" الذي يروج له ترامب هو المخرج الوحيد لتجنب حرب استنزاف طويلة الأمد.

وخلصت الصحيفة إلى أن نتنياهو قد يبدي مرونة في ملف "إدارة غزة" وتسهيل مهام مجلس السلام، مقابل الحصول على دعم أمريكي مطلق لعمل عسكري "استراتيجي" محتمل ضد البرنامج النووي الإيراني، وهو ما وصفته الصحيفة بـ "صفقة المصالح الكبرى" بين واشنطن وتل أبيب في عهد ترامب الثاني.
 

استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

كيفية استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

الإيجار القديم

برلمانية عن الإيجار القديم: الهم أصبح أكبر بعد إقرار القانون

إمام عاشور

مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟

الدواجن

بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين

كباكا

اللاعب رفض الأهلي.. كواليس فشل صفقة كباكا في اللحظات الأخيرة

تريزيجيه

غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة.. التقييم الطبي يكشف مدة غياب تريزيجيه عن الأهلي

اشرف داري

2 مليون دولار تربك الأهلي.. أشرف داري يُشعل أزمة داخل القلعة الحمراء

طبيب مستشفى الباجور

شقيقة طبيب باجور: ما حدث اعتداء على طبيب أثناء أداء عمله ولن نتنازل عن حقه

إميل شوقي

صدمة جديدة يتلقاها فنان شهير بعد وفاة شقيقه

مرسي جميل عزيز

في ذكراه.. خلاف مرسي جميل عزيز مع محمد عبد الوهاب

عادل أدهم

فى ذكراه.. قصة زواج ووفاة أشهر شرير في السينما عادل أدهم

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

بمقصورة رانج روفر.. شاهد سيارة هوندا الرياضية الجديدة

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

تصريحات محمد شاهين

زعلت كتير جدا.. محمد شاهين يكشف كواليس رحلته الصعبة في التمثيل وأسرار نجاحه

مرض نادر

شعرت بحموضة وأصابها سعال… طبيبة تكتشف إصابة بمرض نادر غير مرئي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

