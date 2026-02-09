محافظة الجيزة ترفع 1200 طن مخلفات هدم بمحيط المنطقة الأثرية بالهرم.. صور

رصدت محافظة الجيزة، وجود تراكم لمخلفات الهدم والرتش ووجود بعض تجمعات للقمامة بنهاية شارع جمال عبد الناصر بأحد المسارات المخصصة لسير الجِمال والأحصنة بمحيط المنطقة الأثرية بالهرم.

ووجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بسرعة التعامل مع الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها.

وكلف محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة والتجميل ورئيس حي الهرم بالدفع الفوري بفرق ومعدات النظافة لرفع كافة مخلفات الهدم والرتش بالمنطقة محل الشكوى وإعادة الحالة العامة للطريق إلى وضعها اللائق بما يتناسب مع الطابع الحضاري للمنطقة الأثرية.

كما شدد المحافظ على تكليف دورية ثابتة للعمل على مدار اليوم بالشارع لمتابعة مستوى النظافة بشكل مستمر وعدم السماح بوجود أي تجمعات للقمامة مع ضبط والتحفظ على أي عربات كارو تقوم بإلقاء المخلفات بالطريق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع المحافظ نتائج الحملات التي تم تنفيذها حيث أسفرت عن رفع نحو ١٢٠٠ طن من مخلفات الهدم والرتش من مسار الطريق من خلال تنفيذ ٦٠ نقلة باستخدام سيارات ولوادر هيئة النظافة والتجميل إلى جانب تجريد وتمهيد الطريق ورفع كفاءته بما يضمن ظهوره بالشكل اللائق والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة تتعامل بكل جدية مع شكاوى المواطنين وتولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق ذات الطبيعة الأثرية والسياحية مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم وعدم التهاون مع أي ممارسات سلبية تؤثر على المظهر الحضاري أو تعيق حركة المواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على نظافة الشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.