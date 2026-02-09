استخبارات العراق تطيح بأربعة إرهابيين في مناطق مختلفة

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، الإطاحة بأربعة إرهابيين في مناطق مختلفة من العراق

وذكر بيان للمديرية - نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبعمليات نوعية متفرقة، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في أقسام الاستخبارات والأمن ضمن فرق المشاة (6 و16 و17)، ومن خلال كمائن محكمة، من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين في مناطق مختلفة من البلاد".

وأضاف البيان أن "المتهمين صدرت بحقهم مذكرات قبض سابقة وفق أحكام المادة (4/1) من قانون مكافحة الإرهاب، حيث جرى تسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وأكد أن "مديرية الاستخبارات العسكرية ستبقى الدرع الحصين للشعب العراقي، ومستمرة في عملياتها للقضاء على ما تبقى من الإرهابيين وتفكيك خلاياهم، لضمان حفظ أمن العراق".