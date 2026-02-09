مفيش فلوس .. أشرف داري يضع الأهلي في ورطة

دخل النادي الأهلي في ورطة كبيرة مع المغربي أشرف داري لاعب الفريق بعد رفع اسمه من قائمة اللاعبين محليا وإفريقيا خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان النادي الأهلي قد إبرام عقد ودي لتسويق أشرف داري خلال الميركاتو لرحيله من الفريق لضم لاعب أجنبي جديد في القائمة.

وحاول الأهلي إقناع زد والاتحاد السكندري بضم اللاعب حتى لو على سبيل الإعارة لكن رفض الناديان فكرة ضم اللاعب رغم تكفل الأهلي براتب المغربي.

وفي الوقت ذاته رفض أشرف داري خوض أي تجربة جديدة في الدوري المصري بعد رحيله عن الأهلي في يناير الماضي.

ولا يعد العقد الودي بين الأهلي وأشرف داري مهم أمام الفيفا حيث لن يتم النظر له حال رحل اللاعب عن الأهلي .

وتمسك أشرف داري بالحصول على قيمة عقده بالكامل مع النادي الأهلي قبل رحيله والذي بلغ نحو 2 مليون و500 ألف دولار.

وتسبب قرار الأهلي بشأن رفع اسم اللاعبين من قائمة الفريق لأزمة كبيرة على مستوى السيولة الدولارية.