الاتحاد الأوروبي يدين إجراءات إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية
الصومال يرحب بقرار السودان استئناف مشاركتها فى "إيجاد"
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
فرنسا تعتزم تطوير وحدات الرعاية الصحية بالمنيا وكفر الشيخ
حسن الخطيب: مصر استثمرت 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات
مفيش فلوس .. أشرف داري يضع الأهلي في ورطة

أشرف داري
أشرف داري
عبدالله هشام

دخل النادي الأهلي في ورطة كبيرة مع المغربي أشرف داري لاعب الفريق بعد رفع اسمه من قائمة اللاعبين محليا وإفريقيا خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان النادي الأهلي قد إبرام عقد ودي لتسويق أشرف داري خلال الميركاتو لرحيله من الفريق لضم لاعب أجنبي جديد في القائمة.

وحاول الأهلي إقناع زد والاتحاد السكندري بضم اللاعب حتى لو على سبيل الإعارة لكن رفض الناديان فكرة ضم اللاعب رغم تكفل الأهلي براتب المغربي.

وفي الوقت ذاته رفض أشرف داري خوض أي تجربة جديدة في الدوري المصري بعد رحيله عن الأهلي في يناير الماضي.

ولا يعد العقد الودي بين الأهلي وأشرف داري مهم أمام الفيفا حيث لن يتم النظر له حال رحل اللاعب عن الأهلي .

وتمسك أشرف داري بالحصول على قيمة عقده بالكامل مع النادي الأهلي قبل رحيله والذي بلغ نحو 2 مليون و500 ألف دولار.

وتسبب قرار الأهلي بشأن رفع اسم اللاعبين من قائمة الفريق لأزمة كبيرة على مستوى السيولة الدولارية.

الأهلي أشرف داري النادي الأهلي فريق الأهلي الاتحاد السكندري

