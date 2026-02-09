قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي شعث: الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عربية وغربية مستعدة لدعم غزة
مايا مرسي: تركيز الأطفال تراجع إلى 8 ثوان وانخفض 30%
الاتحاد الأوروبي يدين إجراءات إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية
الصومال يرحب بقرار السودان استئناف مشاركتها فى "إيجاد"
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
أخبار العالم

مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفادت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الإثنين، بأن 53 مهاجراً، بينهم رضيعان، لقوا حتفهم أو فُقدوا إثر انقلاب قارب مطاطي كان يقل 55 شخصاً قبالة السواحل الليبية.

وأوضحت المنظمة، في بيان بأن القارب انقلب شمال مدينة زوارة شمال غرب ليبيا، ولم تنقَذ سوى امرأتين خلال عملية بحث وإنقاذ نفذتها السلطات الليبية.

وبحسب إفادات الناجيتين، غادر القارب، الذي كان يقل مهاجرين ولاجئين من جنسيات أفريقية، من مدينة الزاوية في ال 5 من فبراير الحالي، وبعد نحو 6 ساعات انقلب نتيجة تسرّب المياه إليه.

يذكر أن بيانات المنظمة الدولية للهجرة أشارت إلى أنه خلال شهر كانون الثاني الماضي وحده، أُبلِغ عن وفاة أو فقدان ما لا يقل عن 375 مهاجراً جراء عدة حوادث غرق سجلت في وسط البحر الأبيض المتوسط، نتيجة الظروف الجوية القاسية، لافتة إلى ترجيح حدوث مئات الوفيات الأخرى التي لم يتم رصدها.

ووفقاً لمشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة، فُقد أكثر من 1300 مهاجر في البحر الأبيض المتوسط خلال عام 2025.

المنظمة الدولية للهجرة انقلاب قارب السواحل الليبية مدينة الزاوية تسرّب المياه

المزيد

