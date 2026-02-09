مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية

أفادت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الإثنين، بأن 53 مهاجراً، بينهم رضيعان، لقوا حتفهم أو فُقدوا إثر انقلاب قارب مطاطي كان يقل 55 شخصاً قبالة السواحل الليبية.

وأوضحت المنظمة، في بيان بأن القارب انقلب شمال مدينة زوارة شمال غرب ليبيا، ولم تنقَذ سوى امرأتين خلال عملية بحث وإنقاذ نفذتها السلطات الليبية.

وبحسب إفادات الناجيتين، غادر القارب، الذي كان يقل مهاجرين ولاجئين من جنسيات أفريقية، من مدينة الزاوية في ال 5 من فبراير الحالي، وبعد نحو 6 ساعات انقلب نتيجة تسرّب المياه إليه.

يذكر أن بيانات المنظمة الدولية للهجرة أشارت إلى أنه خلال شهر كانون الثاني الماضي وحده، أُبلِغ عن وفاة أو فقدان ما لا يقل عن 375 مهاجراً جراء عدة حوادث غرق سجلت في وسط البحر الأبيض المتوسط، نتيجة الظروف الجوية القاسية، لافتة إلى ترجيح حدوث مئات الوفيات الأخرى التي لم يتم رصدها.

ووفقاً لمشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة، فُقد أكثر من 1300 مهاجر في البحر الأبيض المتوسط خلال عام 2025.