برلمان

أحمد زاهر: ضرورة فتح حسابات مواقع التواصل بالرقم القومي أو الباسبور

الفنان أحمد زاهر والنائب أحمد بدوي رئيس اتصالات النواب
الفنان أحمد زاهر والنائب أحمد بدوي رئيس اتصالات النواب
ماجدة بدوى

أكد الفنان أحمد زاهر ، ضرورة تطوير شركات الاتصالات لتطبيقات تساعد أولياء الأمور في الرقابة على استخدام الأطفال مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أثناء مناقشة توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجود "أبلكيشن" تساعد أولياء الأمور في مراقبة أبنائهم، قائلة: ولكن المشكلة في عدم معرفة الكثيرين تشغيله.

من جانبه رد الفنان أحمد زاهر، قائلا: "أنا معرفوش"، متابعا: "علشان كده لازم نوعي الناس بمثل هذه التطبيقات".

وطالب بضرورة أن يكون هناك إلزام عند فتح الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بالتسجيل بالرقم القومي أو جواز السفر، حتى يكون الجميع معروف، ولمواجهة استخدام الأسماء الوهمية مثل "وردة البستان".

الفنان أحمد زاهر تطوير شركات الاتصالات شركات الاتصالات تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي الأطفال

الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
ميتسوبيشي باجيرو
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
