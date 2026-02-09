قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسوم جمركية باهظة.. ترامب يكشف عن قمة أمريكية صينية جديدة
أفعال تعرضك للحبس وغرامة 100 آلاف جنيه طبقا لقانون المشروعات المتوسطة
إعلام إسرائيلي: واشنطن تنتظر تنازلات إيرانية ملموسة قبل المفاوضات المقبلة
صراع شوبير والشناوي.. الأهلي يضع خطة لحراسة المرمى في المباريات
وائل القباني: مجلس الزمالك حرم الجماهير من السفر لزامبيا في سقطة لا تغتفر
كم ساعة يصوم؟.. الإفتاء توضح كيفية الصيام لمن ركب طائرة تسير باتجاه غروب الشمس
يستحق التقدير لا الهجوم.. الديهي: العمل الوزاري بمصر يتم في ظروف صعبة ومعقدة
موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي
سجون الاحتلال تبدأ تنفيذ الإعدام بحق أسرى فلسطينيين
بعد اختطاف رئيس فنزويلا.. اختفاء غامض لرئيس بوليفيا السابق
مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟
رسميًا.. محمود كهربا ينضم إلى إنبي
توك شو

أحمد زاهر: بنتي كانت بتلعب روبلوكس ومسحتها.. فيديو

محمد شحتة

قال الفنان أحمد زاهر، إن ابنته كانت تلعب "روبلكس" مثل باقي الأطفال، وكنا مغيبين منعرفش حاجة عن خطورتها.

وأضاف أحمد زاهر، في مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز": كانت بتلعبها وبعد ما شرحلتها خطورتها وشاركت في مسلسل "لعبة وقلبت بجد" مسحتها على طول وفهمتها ايه الأخطاء والأضرار اللي ممكن تحصل.

حظر لعبة روبلوكس في مصر

وأثار حظر لعبة روبلوكس في مصر موجة من الجدل بين اللاعبين، بعدما بدأ عدد متزايد منهم في عرض حساباتهم للبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنصات التجارة الألكترونية، في محاولة لتعويض خسائرهم بعد تعذر الوصول إلى اللعبة رسميا.

وخلال الأيام الماضية، انتشرت منشورات في مجموعات فيسبوك وتليجرام مخصصة للألعاب، يعرض فيها لاعبون مصريون بيع حسابات روبلوكس، مرفقة بصور توضح مستوى الحساب، العناصر النادرة، العملات الافتراضية، وأحيانا تاريخ الإنفاق داخل اللعبة.

ويؤكد بعض البائعين أن حساباتهم تحتوي على محتوى تم جمعه على مدار سنوات، ما يجعل التخلي عنها “الخيار الوحيد” بعد الحظر، إذ بدأ بعض اللاعبين في عرض حساباتهم الكاملة للبيع بأسعار وصلت إلى نحو 15 ألف جنيه مصري، مبررين ذلك بما تحتويه الحسابات من كميات كبيرة من عملة “روبوكس” وعناصر نادرة تم جمعها على مدار سنوات، ما حول هذه الحسابات إلى أصول رقمية ذات قيمة في السوق غير الرسمية.

أحمد زاهر ملك أحمد زاهر ليلى أحمد زاهر بنات أحمد زاهر لعبة روبلكس الألعاب الإلكترونية

التعديل الوزاري الجديد

ملامح التعديل الوزاري الجديد قبل رمضان .. قائمة الراحلين وعودة وزارة ملغاة

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

مدبولي

ملامح حركة المحافظين.. تغييرات في 7 محافظات لضخ دماء جديدة| خاص

مصرع 30 شخصا وإصابة آخرين جراء تحطم شاحنة شمال نيجيريا

مصرع 30 شخصا وإصابة آخرين في تحطم شاحنة شمال نيجيريا

ساناي تاكايشي

فوز تاريخي.. حزب رئيسة الوزراء اليابانية يحقق أغلبية ساحقة في الانتخابات البرلمانية

أرشيفية

الأردن يدين القرارات الإسرائيلية لفرض السيادة غير الشرعية في الضفة الغربية

رئيس لامبورجيني: السوق المصري يمتلك مقومات قوية لنجاح العلامة الإيطالية.. ولا نية حاليا للسيارات الكهربائية

أبرزها أولاد الراعي وعلي كلاي .. الأكشن والإثارة والتشويق تسيطر علي خريطة أعمال رمضان 2026

من وحي الواقع .. مي صالح في دراما رمضان 2026 بـ مسلسل "روج أسود"

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

