أحمد زاهر: بنتي كانت بتلعب روبلوكس ومسحتها.. فيديو

قال الفنان أحمد زاهر، إن ابنته كانت تلعب "روبلكس" مثل باقي الأطفال، وكنا مغيبين منعرفش حاجة عن خطورتها.

وأضاف أحمد زاهر، في مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز": كانت بتلعبها وبعد ما شرحلتها خطورتها وشاركت في مسلسل "لعبة وقلبت بجد" مسحتها على طول وفهمتها ايه الأخطاء والأضرار اللي ممكن تحصل.

حظر لعبة روبلوكس في مصر

وأثار حظر لعبة روبلوكس في مصر موجة من الجدل بين اللاعبين، بعدما بدأ عدد متزايد منهم في عرض حساباتهم للبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنصات التجارة الألكترونية، في محاولة لتعويض خسائرهم بعد تعذر الوصول إلى اللعبة رسميا.

وخلال الأيام الماضية، انتشرت منشورات في مجموعات فيسبوك وتليجرام مخصصة للألعاب، يعرض فيها لاعبون مصريون بيع حسابات روبلوكس، مرفقة بصور توضح مستوى الحساب، العناصر النادرة، العملات الافتراضية، وأحيانا تاريخ الإنفاق داخل اللعبة.

ويؤكد بعض البائعين أن حساباتهم تحتوي على محتوى تم جمعه على مدار سنوات، ما يجعل التخلي عنها “الخيار الوحيد” بعد الحظر، إذ بدأ بعض اللاعبين في عرض حساباتهم الكاملة للبيع بأسعار وصلت إلى نحو 15 ألف جنيه مصري، مبررين ذلك بما تحتويه الحسابات من كميات كبيرة من عملة “روبوكس” وعناصر نادرة تم جمعها على مدار سنوات، ما حول هذه الحسابات إلى أصول رقمية ذات قيمة في السوق غير الرسمية.