العربيات ولعت.. الصور الأولى لمصرع وإصابة 13 شخصا في حادث طريق السلوم

حصل صدى البلد على الصور الأولى للحادث الذى وقع صباح اليوم الاثنين بتصادم سيارتين واشتعال النيران بهم على طريق مطروح – السلوم، أمام قرية المثاني،

شهد طريق مطروح – السلوم، أمام قرية المثاني، حادث تصادم مروع أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين، في الساعات الأولى من اليوم.



وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



وبالفحص، تبين وقوع تصادم عنيف بين سيارة نقل «جامبو» وميكروباص، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى النجيلة لتلقي الإسعافات اللازمة.



وأسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفرقة، .