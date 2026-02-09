ماذا يحتاج الزمالك والمصري للتأهل معا لربع نهائي الكونفدرالية؟

أكد الناقد الرياضي إسلام فؤاد، أن ظهور الزمالك أمام زيسكو يونايتد الزامبي لم يكن على قدر اسم النادي وتاريخه القاري، بعدما فرط الفريق في صدارة المجموعة، في وقت تلقى فيه المصري البورسعيدي خسارة مؤثرة أمام كايزر تشيفز، لتتعقد حسابات التأهل وتصبح فرص الفريقين مرهونة بالحسم في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أوضح فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن الزمالك عانى بشكل واضح خلال مواجهة زيسكو، خاصة مع المساحات الكبيرة التي منحها لمنافسه، ما جعله مهددًا بالخسارة بفارق أكبر من هدف، مشيرًا إلى أن الغيابات المؤثرة والظروف المحيطة بالمباراة لعبت دورًا في تراجع الأداء.

شدد الناقد الرياضي على ثقته في قدرة الزمالك على تجاوز هذه المرحلة والتأهل إلى الدور ربع النهائي، مستندًا إلى خبرات الفريق الكبيرة وتاريخه الطويل في البطولات الإفريقية، حتى في أصعب الفترات، موضحًا أن الزمالك والمصري يحتاجان للفوز في الجولة الأخيرة لضمان التأهل معًا من نفس المجموعة إلى ربع نهائي الكونفدرالية.

وفي سياق متصل، أشار إسلام فؤاد إلى أن بيراميدز نجح في تأكيد تأهله إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه الكبير على ريفرز يونايتد برباعية، مؤكدًا أن الفريق السماوي يضع نصب عينيه التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، وكتابة صفحة جديدة في تاريخه القاري.