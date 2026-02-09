قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد إيقاف عن العمل.. رد فعل جديد من دنيا الألفي بعد فيديو التراشق بالألفاظ
وزير الخارجية الروسي: لن نسمح بنشر أسلحة تهددنا في أوكرانيا
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تفاصيل إقامة مهرجان عالمي للحرف التراثية
الرئيس السيسي يصل أبوظبي في زيارة أخوية
صفقة المصالح الكبرى.. هآرتس: قمة نتنياهو - ترامب ترسم ملامح الحكم الجديد في غزة
تشريح جثة صاحب معرض سيارات فيصل وطلب تحريات البحث الجنائي
الوادي الجديد تشدد الحظر التام والنهائي لتقديم الشيشة داخل الكافيهات
وزير الخارجية: العلاقات بين مصر وأمريكا ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط
الزراعة: توطين صناعة التقاوي في مصر لتقليل الاستيراد ودعم الصادرات
مصر تدين قرارات الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 9 فبراير 2026| فيديو
ليس مجرد مظهر.. ماذا قالت حلا شيحة عن ارتداء الحجاب في فيديو جديد؟
بالصور

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
رنا عصمت

نقص فيتامين (د) يسبب مشاكل في العظام والعضلات يؤثر بشكل شائع على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والأشخاص الذين لديهم بشرة داكنة ولكن رغم ذلك يمكن الوقاية منه وعلاجه.

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

1-آلام العضلات:

قد تكون آلام العضلات علامة على نقص فيتامين د، إذ يُعد هذا الفيتامين ضروريًا للحفاظ على صحة العضلات. وعند نقصه قد تصبح العضلات ضعيفة ومؤلمة.

2-نوبات الإفراط في الأكل:

يُعد الإفراط في تناول الطعام من العلامات المحتملة لنقص فيتامين د، حيث يرتبط انخفاض مستوياته بضعف الإحساس بالشبع وزيادة الميل لتناول كميات أكبر من الطعام.

3- آلام العظام:

قد تشير آلام العظام إلى نقص فيتامين د، نظرًا لدوره الأساسي في الحفاظ على قوة العظام. نقصه قد يؤدي إلى ضعف العظام والشعور بالألم.

4-الإرهاق والتعب المستمر:

يلعب فيتامين د دورًا مهمًا في عمليات الأيض الخلوية، ونقصه قد يسبب شعورًا دائمًا بالتعب والإجهاد، ما يصعّب أداء الأنشطة اليومية.

5-انخفاض القدرة على التحمّل:

عند نقص فيتامين د، قد يصعب الحفاظ على مستويات الطاقة أثناء النشاط البدني، مما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق السريع.

6-تقلبات المزاج وانخفاض المعنويات:

يساعد فيتامين د في استقرار الحالة المزاجية، وقد يكون له دور في أيض النواقل العصبية مثل السيروتونين. نقصه قد يؤدي إلى تقلبات مزاجية متكررة.

7-اضطرابات النوم:

قد يرتبط انخفاض فيتامين د بمشكلات في النوم، نظرًا لتأثيره المحتمل في مناطق الدماغ والمسارات العصبية المسؤولة عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.

8- تساقط الشعر:

يلعب فيتامين د دورًا مهمًا في دورة نمو بصيلات الشعر، ونقصه قد يمنع نمو الشعر الجديد من البصيلات.

9- بطء التئام الجروح:

قد يكون بطء شفاء الجروح مؤشرًا على نقص فيتامين د، نظرًا لأهميته في دعم وظائف الجهاز المناعي.

10-الدوخة:

يمكن أن ترتبط الدوخة بنقص فيتامين د، حيث يؤدي ضعفه إلى هشاشة العظام، وقد يسبب ضعف الفقرات العنقية شعورًا بالدوار.

11-مشكلات القلب:

انخفاض مستويات فيتامين د قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، لكونه ضروريًا لصحة خلايا القلب.

12-زيادة الوزن:

يساهم فيتامين د في تنظيم عملية الأيض، ونقصه قد يؤدي إلى بطء التمثيل الغذائي وصعوبة فقدان الوزن.

13-تكرار العدوى:

يلعب فيتامين د دورًا مهمًا في دعم الجهاز المناعي، بما في ذلك أيض خلايا الدم البيضاء، ونقصه قد يؤدي إلى تكرار الإصابة بالعدوى.

14-ضعف الوظائف الإدراكية (الذاكرة):

قد يؤثر نقص فيتامين د في صحة الدماغ، مما ينعكس على الذاكرة والقدرة على التركيز والتفكير بوضوح، ويؤثر في أداء الأنشطة اليومية مثل القيادة أو الطهي.

المصدرdailymedicalinfo 

المصدرdailymedicalinfo

