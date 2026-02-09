قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السكة الحديد: تعديل مواعيد عدد من القطارات تزامنًا مع بداية شهر رمضان| جداول رسمية
الوزراء: من سلامة الغذاء إلى الرعاية الصحية.. منظومة متكاملة لتعزيز الأمن الطبي
تحت رعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يُعلن خطته لشهر رمضان المبارك
وزراء خارجية مصر و7 دول يدينون القرارات الإسرائيلية بشأن ترسيخ الاستيطان
مرموش يترك بصمات هجومية في فوز مانشستر سيتي على ليفربول
إدارة ترامب تتوقع تنازلات إيرانية خلال مفاوضات واشنطن وطهران
محافظ البنك المركزي يدعو المؤسسات المالية لتوفير تسهيلات للأسواق الناشئة حال الطوارئ
مش هيتساوى بـ زيزو.. إمام عاشور صداع في رأس الأهلي
كتل هوائية تؤثر على الطقس.. هل انتهى فصل الشتاء؟
البرلمان العربي: قرارات الاحتلال بشأن الضفة الغربية جريمة حرب وتصعيد عدواني سافر
بيان عربي إسلامي: السياسات الإسرائيلية في الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي
الفضة تتراجع محليًا وعالميًا.. والدولار يضغط على المكاسب
فرق الهلال الأحمر تستقبل وتودع الدفعة السادسة من المرضى والمصابين الفلسطينيين بمعبر رفح

الهلاب الاحمر
الهلاب الاحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم ، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 134، حاملة أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، في إطار جهوده الإنسانية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

تضمنت القافلة أكثر من 277 ألف سلة غذائية، ما يزيد عن 270 طنًا دقيق، 950 طنًا مستلزمات إغاثية، أكثر من 1,280 طنًا مواد بترولية لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية بالقطاع.


كما دفع الهلال الأحمر المصري بإمدادات الشتاء الأساسية، والتي شملت: أكثر من 3,086 قطعة ملابس شتوية، نحو 7,690 بطانية، 140 دورة مياه متنقلة، 130 مرتبة، أكثر من 1,040 خيمة لإيواء المتضررين.


وعلى معبر رفح من الجانب المصري،  يواصل الهلال الأحمر المصري جهوده الإنسانية، في استقبال وتوديع الدفعة السادسة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.


ويٌقدم الهلال الأحمر المصري خدماته الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين من خلال مرافقتهم داخل مركزي الخدمات الإنسانية بصالتي الوصول والمغادرة بمعبر رفح البري، وتقديم كافة الخدمات الإغاثية، الدعم النفسي للأطفال، فضلًا عن خدمات إعادة الروابط العائلية، توزيع وجبات ساخنة، توفير الملابس الثقيلة ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية .

الهلال الأحمر الهلال الأحمر المصري غزة المساعدات الإنسانية الإنسانية الأشقاء الفلسطينيين

