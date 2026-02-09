فرق الهلال الأحمر تستقبل وتودع الدفعة السادسة من المرضى والمصابين الفلسطينيين بمعبر رفح

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم ، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 134، حاملة أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، في إطار جهوده الإنسانية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

تضمنت القافلة أكثر من 277 ألف سلة غذائية، ما يزيد عن 270 طنًا دقيق، 950 طنًا مستلزمات إغاثية، أكثر من 1,280 طنًا مواد بترولية لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية بالقطاع.



كما دفع الهلال الأحمر المصري بإمدادات الشتاء الأساسية، والتي شملت: أكثر من 3,086 قطعة ملابس شتوية، نحو 7,690 بطانية، 140 دورة مياه متنقلة، 130 مرتبة، أكثر من 1,040 خيمة لإيواء المتضررين.



وعلى معبر رفح من الجانب المصري، يواصل الهلال الأحمر المصري جهوده الإنسانية، في استقبال وتوديع الدفعة السادسة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.



ويٌقدم الهلال الأحمر المصري خدماته الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين من خلال مرافقتهم داخل مركزي الخدمات الإنسانية بصالتي الوصول والمغادرة بمعبر رفح البري، وتقديم كافة الخدمات الإغاثية، الدعم النفسي للأطفال، فضلًا عن خدمات إعادة الروابط العائلية، توزيع وجبات ساخنة، توفير الملابس الثقيلة ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية .