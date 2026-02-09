مرموش يترك بصمات هجومية في فوز مانشستر سيتي على ليفربول

ظهر عمر مرموش، جناح مانشستر سيتي، بأداء متباين خلال المواجهة المثيرة أمام ليفربول، التي أقيمت مساء أمس، الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد.

وشهدت المباراة تقدم ليفربول أولًا عن طريق دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة الرابعة والسبعين من ركلة حرة مباشرة، قبل أن ينجح برناردو سيلفا في إدراك التعادل لصالح السيتي في الدقيقة الرابعة والثمانين، مستغلًا متابعة ناجحة داخل منطقة الجزاء.

وفي اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع، حصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء بعد تدخل من الحارس أليسون بيكر، ترجمها إيرلينج هالاند إلى هدف الفوز في الدقيقة 93.

وشارك مرموش أساسيًا قبل أن يغادر أرض الملعب عند الدقيقة 61، ليحل ريان شرقي بديلًا له، بعدما قدم اللاعب المصري بعض المحاولات الهجومية رغم صعوبة المواجهة أمام دفاع ليفربول.

وبحسب أرقام الأداء، لمس مرموش الكرة 25 مرة، وسدد كرتين بين الخشبات الثلاث، وكان قريبًا من هز الشباك إثر خطأ للحارس أليسون، إلا أن تدخل سوبوسلاي حال دون تسجيل الهدف.

كما صنع 3 فرص محققة لزملائه، ونجح في 14 تمريرة من أصل 16 بنسبة دقة بلغت 88%.

وعلى المستوى البدني، كسب مرموش صراعين أرضيين، وتحصل على مخالفتين، فيما فقد الكرة 7 مرات، وحاول المراوغة مرة واحدة دون نجاح.

وبشكل عام، أظهر اللاعب لمحات إيجابية وتحركات نشطة، لكنه لا يزال بحاجة إلى فاعلية أكبر أمام المرمى ليترك بصمته بشكل أوضح في المباريات الكبرى.