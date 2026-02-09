انهيار أسرة اللاعب محمد صلاح في جنازة شعبية لوداع جده بقرية نجريج بالغربية.. صور وفيديو

شيع المئات من الأسر والعائلات بقرية نجريج بسيون في جنازة شعبية عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد سيدي موسي في مشهد جنائزي مهيب ومبكي في الوداع الاخير لجده ودفنه بمقابر أسرته .

كما خيمت ملامح الحزن علي والد محمد صلاح وشقيقه وخاله وأفراد أسرته أثناء الدعاء بالرحمه والمغفره للفقيد أمام قبره.

وفاة جد محمد صلاح

وكانت مصادر مقربة من عائلة النجم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي أعلنت صباح اليوم وفاة احمد عبد العزيز البمبي جد اللاعب بعدما تعرض لوعكه صحية ومروره بأزمه مرضيه خاصه ولفظ أنفاسه الأخيرة بين احضان أفراد أسرته بمسقط رأسه بقرية نجربج بمركز بسيون.



من ناحية أخري سادت حاله من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات بالقرية حزنا علي رحيل نجم الكره المصرية من ناحية الأم .

رحيل مفاجىء

في المقابل أعلن عبد العزيز البمبي خال اللاعب المصري عن وفاة والده معلنا عن أداء صلاة الجنازة ظهرا بمسجد موسي بقرية نجريج وإقامة العزاء عقل صلاة العصر أمام منزل العائلة .

الجدير بالذكر أن الفقيد اتسم بحسن علاقاته بالجيران وأهل القرية طوال فترات عمره كما يعد قدوه حسنه للفرعون المصري وله مكانه خاصه خلال فترة طفولته وريعان شبابه في رحل احترافه رياضة لعبة كرة القدم.

https://youtube.com/shorts/baHL1D-fqM