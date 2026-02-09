قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي يدين إجراءات إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية
الصومال يرحب بقرار السودان استئناف مشاركتها فى "إيجاد"
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
فرنسا تعتزم تطوير وحدات الرعاية الصحية بالمنيا وكفر الشيخ
حسن الخطيب: مصر استثمرت 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات
محافظات

انهيار أسرة اللاعب محمد صلاح في جنازة شعبية لوداع جده بقرية نجريج بالغربية.. صور وفيديو

جنازة شعبية بالغربية
جنازة شعبية بالغربية
الغربية أحمد علي

شيع المئات من الأسر والعائلات بقرية نجريج بسيون في جنازة شعبية عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد سيدي موسي في مشهد جنائزي مهيب ومبكي في الوداع الاخير لجده ودفنه بمقابر أسرته .
كما خيمت ملامح الحزن علي والد محمد صلاح وشقيقه وخاله وأفراد أسرته أثناء الدعاء بالرحمه والمغفره للفقيد أمام قبره.

وفاة جد محمد صلاح

وكانت  مصادر مقربة من عائلة النجم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي أعلنت صباح اليوم وفاة احمد عبد العزيز البمبي جد اللاعب بعدما تعرض لوعكه صحية ومروره بأزمه مرضيه خاصه ولفظ أنفاسه الأخيرة بين احضان أفراد أسرته بمسقط رأسه بقرية نجربج بمركز بسيون.


من ناحية أخري سادت حاله من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات بالقرية حزنا علي رحيل نجم الكره المصرية من ناحية الأم .

رحيل مفاجىء 

في المقابل أعلن عبد العزيز البمبي خال اللاعب المصري عن وفاة والده معلنا عن أداء صلاة الجنازة ظهرا بمسجد موسي بقرية نجريج وإقامة العزاء عقل صلاة العصر أمام منزل العائلة .
الجدير بالذكر أن الفقيد اتسم بحسن علاقاته بالجيران وأهل القرية طوال فترات عمره كما يعد قدوه حسنه للفرعون المصري وله مكانه خاصه خلال فترة طفولته وريعان شبابه في رحل احترافه رياضة لعبة كرة القدم.

https://youtube.com/shorts/baHL1D-fqM

اخبار محافظة الغربية وفاة جد محمد صلاح جنازة شعبية بسيون نجريج

