بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة

قدّم خوان لابورتا استقالته من منصب رئيس نادي برشلونة بهدف الترشح للانتخابات الخاصة بمجلس الإدارة، وفق لوائح النادي استعدادا للترشح من جدي على المنصب

ووفق التقارير الصحفية الإسبانية فإنه قد تم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الاستقالة خلال الاجتماع العادي لمجلس الإدارة الذي عُقد اليوم الاثنين، والذي تم خلاله الإعلان رسميًا عن الدعوة لإجراء الانتخابات.

وبالتزامن مع استقالة لابورتا، أنهى أيضًا عدد من أعضاء المجلس الحالي مهامهم من أجل المشاركة في العملية الانتخابية.

وتقام انتخابات نادي برشلونة يوم 15 مارس المقبل

واستقال بجانب الرئيس لابورتا، أعضاء مجلس الإدارة وهم :

‏- إلينا فورت

‏- رافاييل إسكوديرو

‏- فيران أوليفر

‏- جوسيب ماريا ألبرت

‏- تشافيير بارباني

‏- ميكيل كامبس

‏- أوريلي ماس

‏- تشافي بويغ

‏- جوان سولير