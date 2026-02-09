شيكابالا يطالب الزمالك بالتركيز على مواجهة كايزر تشفيز في الكونفيدرالية

طالب محمود عبدالرازق شيكابالا نجم الزمالك السابق، كل أفراد المنظومة داخل الأبيض بدعم الفريق في مباراة كايزر تشيفز القادمة في ختام دور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال شكيابالا في تصريحات تليفزيونية : مطلوب التركيز في المباراة وتوحيد الصف ومن لديه أزمة يصمت لحين عبور الموقف الصعب في البطولة.

وأضاف : يجب استعادة الجماهير حول الفريق بدل من معاداتهم والهدف للجميع هو الفوز في مباراة كايزر تشيفز .

وواصل نجم الزمالك حديثه مؤكدًا أن الفريق يحتاج للهدوء والتركيز، وأن من غير المقبول تبرير الهجوم أو الشتائم داخل المدرجات بسبب خلافات شخصية أو حسابات بين الأطراف المختلفة.

وأوضح :“مينفعش نقول أصل شيكا بيكلم مين علشان نتشتم في المدرجات.. مفيش الكلام ده”.

وشدد شيكابالا على أن جمهور الزمالك معروف بقوته وقراره المستقل، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي شخص أو جهة التحكم في قراراته أو توجيهه.

وأردف: “جمهور الزمالك محدش يعرف يوجهه ويقوله تعمل إيه وميعملش إيه”.

واختتم شيكابالا تصريحاته برسالة حاسمة، طالب فيها الجميع بوضع الخلافات جانبًا، والتركيز الكامل خلف الفريق في المرحلة الحالية التي وصفها بالصعبة.