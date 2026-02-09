قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بوشهر يتصدر المشهد.. 461 هزة أرضية تضرب إيران خلال أسبوع واحد فقط
7 آلاف وجبة يوميا و37 درسا.. الجامع الأزهر يوضح خطته خلال رمضان
مصر تقود حركة التنمية العمرانية المستدامة في إفريقيا وآسيا عبر بروتوكول تعاون ثلاثي
أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه
وزير الخارجية الروسي: إعلان ماكرون عن اتصاله ببوتين يشبه عرضًا يستهدف إثارة الجمهور
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: خفض تخصيب اليورانيوم مشروط برفع كامل للعقوبات
ناقدة: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص
إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات في المناهج الدراسية
وزير التعليم: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة
توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية
موهبة مزدوجة الجنسية تطرق أبواب الفراعنة.. لماذا وضع حسام حسن تيبو جبريال ضمن خيارات منتخب مصر قبل معسكر مارس؟
إيران تعلن استعدادها لتخفيف اليورانيوم عالي التخصيب بشرط واحد
رياضة

شيكابالا يطالب الزمالك بالتركيز على مواجهة كايزر تشفيز في الكونفيدرالية

شيكابالا
شيكابالا
عبدالله هشام

طالب محمود عبدالرازق شيكابالا نجم الزمالك السابق، كل أفراد المنظومة داخل الأبيض بدعم الفريق في مباراة كايزر تشيفز القادمة في ختام دور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال شكيابالا في تصريحات تليفزيونية : مطلوب التركيز في المباراة وتوحيد الصف ومن لديه أزمة يصمت لحين عبور الموقف الصعب في البطولة.

وأضاف : يجب استعادة الجماهير حول الفريق بدل من معاداتهم والهدف للجميع هو الفوز في مباراة كايزر تشيفز .

وواصل نجم الزمالك حديثه مؤكدًا أن الفريق يحتاج للهدوء والتركيز، وأن من غير المقبول تبرير الهجوم أو الشتائم داخل المدرجات بسبب خلافات شخصية أو حسابات بين الأطراف المختلفة.

وأوضح :“مينفعش نقول أصل شيكا بيكلم مين علشان نتشتم في المدرجات.. مفيش الكلام ده”.

وشدد شيكابالا على أن جمهور الزمالك معروف بقوته وقراره المستقل، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي شخص أو جهة التحكم في قراراته أو توجيهه.

وأردف: “جمهور الزمالك محدش يعرف يوجهه ويقوله تعمل إيه وميعملش إيه”.

واختتم شيكابالا تصريحاته برسالة حاسمة، طالب فيها الجميع بوضع الخلافات جانبًا، والتركيز الكامل خلف الفريق في المرحلة الحالية التي وصفها بالصعبة.

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

شوبير

بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

معتمد جمال

وائل القباني: معتمد جمال يتحمل الخسارة أمام زيسكو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

نظافة مقابر بورسعيد

رئيس حى غرب بورسعيد تتابع حملات النظافة اليومية للمقابر القديمة والجديدة

محافظ الغربية

محافظ الغربية يضغط زر التشغيل ويفتتح محطتي رفع الصرف الصحي بكفر عصام والشيتي بطنطا

صورة ارشيفية

تعرف على جدول منافسات بطولة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف ٢٠٢٦

بالصور

الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

بعد طول انتظار.. ميتسوبيشي تعلن إطلاق أول سيارة لمنافسة لاند كروزر

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

