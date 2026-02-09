الزمالك في معسكر مغلق بالإسماعيلية استعدادا لـ سموحة وكايزر تشيفز

كشف الإعلامي أحمد حسن عن انتظام الزمالك في معسكر مغلق بالإسماعيلية حتى مباراة كايزر تشيفز.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"الزمالك ينتظم في معسكر مغلق بالإسماعيلية حتى مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي".



قرر مجلس إدارة نادي الزمالك توفير حافلات لنقل جماهير القلعة البيضاء إلى ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في مواجهتي سموحة بالدوري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وسيكون تحرك الحافلات من أمام مقر نادي الزمالك، يوم الأربعاء المقبل في تمام الثالثة عصرًا لنقل الجماهير لحضور لقاء سموحة في الدوري.



وستتحرك الحافلات يوم السبت المقبل في الواحدة ظهرًا من أمام مقر النادي لنقل الجماهير لحضور لقاء كايزر تشيفز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويتطلب اصطحاب كل مشجع سيحضر المباراتين لبطاقة "Fan ID" وتذكرة المباراة من أجل تسهيل إجراءات الدخول إلى الملعب.