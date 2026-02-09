محاولات للسيطرة على حريق هائل في مخزن خردة بالهرم.. صور

تحاول قوات الحماية المدنية، السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مخزن خردة في شارع زغلول بمنطقة الهرم، حيث انتشرت سيارات الإطفاء لمنع امتداد ألسنة اللهب للعقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل مخزن خردة بشارع زغلول بالهرم، هرعت قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مسرح البلاغ، وتبين اشتعال النيران في مخزن للخردة والمخلفات.

وتحاصر قوات الحماية المدنية النيران لمنع امتدادها إلى المحال والمنازل المجاورة، حيث تساعد المواد داخل المخزن من الكرتون والأوراق والأخشاب على زيادة اشتعال النيران.

من جانبها تكثف مباحث الجيزة من جهودها لكشف ملابسات الواقعة وسبب اندلاع النيران.