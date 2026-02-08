إصابة شخصين في حريق هائل بمصنع تنر في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، قبل قليل، من السيطرة على حريق نشب داخل مصنع تنر بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي في نطاق مركز أبو المطامير، ونتج عنه إصابة شخصين باختناق وتم نقلهما للمستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد نشوب حريق داخل مصنع تنر عند الكيلو 56 بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، أمام مدخل قرية الشموع بنطاق ذات المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وعدد 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم السيطرة على الحريق واخماده، وإصابة شخصين باختناق وتم نقلهما إلى مستشفى النوبارية المركزي لتلقي العلاج اللازم.