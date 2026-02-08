قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل غلق باب القيد.. إيقاف قيد وبيع نجوم في الزمالك وصفقات سوبر بـ الأهلي
رئيس المحكمة الدستورية العليا: الذكاء الاصطناعي أداة ضرورية لتطوير العمل القضائي
إصابة شخصين في حريق هائل بمصنع تنر في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
رئيس الدستورية العليا: استقلال القضاء مرتبط بالإجراءات القضائية | بث مباشر
هيئة الدواء تحذر من الاستخدام العشوائي لحقن التخسيس
انفجار في شركة صينية للتكنولوجيا الحيوية يسفر عن وفاة 8 أشخاص
حريق محدود داخل إحدى الكرفانات بمطار القاهرة
غرفة الصناعات النسجية: واردات الملابس الأمريكية تنمو 9% ومصر تحقق 20% زيادة في الصادرات
الاتحاد الأوروبي يحذر تيك توك: غير تصميمك أو تواجه غرامة ضخمة
حتى القضبان لم تفرق بين الدم.. السجن المشدد 5 سنوات لشقيقين وغرامة 50 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات بشرم الشيخ
حكم نهائي بإعدام المتهم بالاعتداء على سجدة طفلة المنوفية
ليفاندوفسكي يدخل التاريخ مجددا.. كيف يقود النجم البولندي برشلونة للحفاظ على صدارة الدوري الإسباني؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إصابة شخصين في حريق هائل بمصنع تنر في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

حريق هائل بالبحيرة
حريق هائل بالبحيرة
ساندي رضا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، قبل قليل، من السيطرة على حريق نشب داخل مصنع تنر بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي في نطاق مركز أبو المطامير، ونتج عنه إصابة شخصين باختناق وتم نقلهما للمستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد نشوب حريق داخل مصنع تنر عند الكيلو 56 بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، أمام مدخل قرية الشموع بنطاق ذات المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وعدد 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم السيطرة على الحريق واخماده، وإصابة شخصين باختناق وتم نقلهما إلى مستشفى النوبارية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

البحيرة محافظة البحيرة حريق هائل مصنع بالبحيرة

