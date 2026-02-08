قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جنرال إسرائيلي سابق يتوقع انهيار دولة الاحتلال قبل بلوغها المائة عام
تفاصيل مفاوضات غزل المحلة لضم كهربا في الميركاتو الشتوي
وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع بميدان باب الشعرية بمناسبة شهر رمضان
الرئيس السيسي: مصر تجدد دعمها لوحدة واستقرار الصومال
الرئيس الصومالي: نثمّن دعم مصر لوحدة واستقرار بلادنا وتعزيز الأمن بالمنطقة
لغز يوسف بلعمري في الأهلي.. موهبة مغربية حبيسة الدكة تفتح النار على ييس توروب ومصدر يكشف موعد الظهور الأول
معاش بدون وظيفة.. ما هو نظام التأمين على العمالة غير المنتظمة؟
الرئيس السيسي يشدد على أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال
الرقابة المالية ترفع التغطية التأمينية لـ طلاب الأزهر إلى 30 ألف جنيه
بنك الجلد| كيف ينقذ المقترح البرلماني مصابي الحروق الواسعة؟.. أستاذ جراحة تجميل يوضح
كنز مخفي.. هل يوجد خزان مائي هائل في أعماق الكوكب؟ إيه الحكاية
وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية
أخبار البلد

برعاية قرينة الرئيس..التضامن تطلق مبادرة "فرحة مصر" لدعم زواج الشباب والفتيات

التضامن
التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة " فرحة مصر "، وذلك لدعم زواج الشباب والفتيات من الفئات الأولى بالرعاية، من خلال توفير المتطلبات الأساسية لتجهيز منزل الزوجية بما يخفف الأعباء المالية ويضمن بداية حياة أسرية كريمة.

وتستهدف مبادرة " فرحة مصر " الشباب والفتيات من الأسر الأولى بالرعاية، والمستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ومن مستفيدي أو خريجي دور الرعاية أو داخل أسر بديلة، ومن ذوي الإعاقة القادرين على تكوين أسرة، حيث تم وضع عدد من الشروط منها أن يكون المتقدم أو المتقدمة قد أتما عقد القران أو نصف إكليل بحد أقصى عام.

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي منصة إلكترونية لإتاحة وحوكمة تسجيل الشباب والفتيات المقبلين علي الزواج " منصة تيسيرالزواج"، وهي كالتالي:https://farhetmasr.csf.eg حيث يمكن التسجيل عليها طوال العام.

ويشترط أن يكون ذلك الزواج الأول للطرفين،وألا يكون المتقدم قد سبق أن استفاد من مبادرات زواج أو دعم عيني مماثل من الوزارة أو أي جهة أخرى، وأن يكون الطرفان من أصحاب الجنسية المصرية وفي سن قانوني للزواج.

وتتضمن المبادرة تزويد المقبلين على الزواج بالتأهيل النفسي والاجتماعي الكافي لتشكيل الأسرة وحل أي خلافات محتملة من خلال برنامج " مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج، وكذلك تقديم الدعم والمشورة الأسرية بعد الزواج لضمان استقرار الأسرة.

ومن المقرر أن يتم تنظيم احتفالية كبري تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية لمشاركة الأزواج فرحتهم في رسالة دعم مجتمعي تعكس اهتمام الدولة بالشباب وتيسير الزواج لغير القادرين وتعزيز قيم التكافل والعدالة الاجتماعية.

وتشهد المبادرة مشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تسهم في المتطلبات الأساسية لمنزل الزوجية ، كما سيقوم الهلال الأحمر المصري بتنسيق الانتقالات من المحافظات المختلفة إلى موقع  الاحتفالية.

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

دواجن بيضاء

مشغولات ذهبية

المحال العامة

الأهلي

عبد الله السعيد

وائل جمعة

إمام عاشور

مجمع البحوث الإسلامية

البحوث الإسلامية يعلن خطته الدعوية والتوعويّة خلال شهر رمضان المبارك

حكم الصوم للمرأة التي يأتيها دم الحيض مرتين في الشهر

ماذا يفعل من أفطر أيامًا في رمضان ولا يذكر عددها

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

محمود حجازي

أسرار محمد صلاح

أيمن بهجت قمر

إلهام أبو الفتح

منال الشرقاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

أحمد ياسر

محمد ماهر

