وزير خارجية إيران: نتائج المفاوضات قيد الدراسة وتقتصر على الملف النووي

قال وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي: “نتفاوض حصراً حول الموضوع النووي، وإذا تقرر استمرار المفاوضات فسيكون الأمر على هذا النحو أيضاً. إن نتائج المفاوضات قيد الدراسة حالياً”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي، على هامش المؤتمر الوطني للسياسة الخارجية وتاريخ العلاقات الخارجية، بحضور كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، وعلي أكبر صالحي، وزير الخارجية الإيراني الأسبق، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين وأساتذة الجامعات، وذلك في مركز الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية، حسبما ذكرت وكالة تسنيم للأنباء.

وأضاف عراقجي، فيما يتعلق بمسار المفاوضات النووية، أن “مفاوضات يوم الجمعة في مسقط تقتصر فقط على الملف النووي، وقد أعلنّا أننا نتفاوض حصراً حول الموضوع النووي، وإذا تقرر استمرار المفاوضات فسيكون الأمر على هذا النحو أيضاً”.

وتابع: “إن نتائج المفاوضات قيد الدراسة حالياً، والتوجه العام لدى البلدين هو مواصلة المفاوضات، ونحن بانتظار اتخاذ القرار في العواصم”.