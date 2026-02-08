قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

خلال ساعات.. رابط استخراج تصريح سفر 2026

استخراج تصريح سفر
استخراج تصريح سفر
رشا عوني

يبحث الكثير من الشباب الراغبون في السفر قبل إنتهاء مدة الخدمة العسكرية الخاصة بهم، عن طريقة استخراج تصريح سفر، حيث يعد وثيقة هامة عند السفر للشباب الذين لم ينتهوا من أداء فترة التجنيد، ويمكن استخراج تصريح سفر مستعجل وكذلك استخراج تصريح سفر أونلاين عبر موقع وزارة الدفاع . 

من أين يتم استخراج تصريح السفر؟

يمكن استخراج تصريح السفر في مصر من خلال إدارة التجنيد والتعبئة (بالقاهرة أو مناطق التجنيد بالمحافظات) أو أقسام التجنيد بمديريات الأمن بالمحافظات، بالإضافة إلى إمكانية التقديم الإلكتروني عبر موقع وزارة الدفاع أو خدمات الداخلية مثل الواتساب، والمطار في الحالات الطارئة، مع توفر خدمات خاصة للطلاب والضباط. 

عمل اذن السفر من التجنيد - تصريح سفر للخارج
استخراج تصريح سفر

مدة تصريح السفر

 مدة صلاحية تصريح السفر الإلكتروني من 3 أشهر إلى 6 أشهر، حسب الغرض من السفر، كما يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل تاريخ السفر.

موقع استخراج تصريح السفر

لاستخراج تصريح السفر إلكترونيًا في مصر، يمكنك استخدام موقعي وزارة الداخلية (moi.gov.eg) أو إدارة التجنيد والتعبئة (tagned.mod.gov.eg)، بالإضافة لتطبيق وزارة الداخلية، حيث تقوم بتسجيل بياناتك، موقفك التجنيدي، دفع الرسوم، واستلام التصريح إلكترونيًا. 


الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح السفر

للحصول على تصريح السفر، يجب تجهيز عدد من المستندات المهمة والتي تشمل:
    •    أصل شهادة الموقف من التجنيد
    •    أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها
    •    نموذج 14 وختمه مع تقديم صورة منه
    •    طلب إيضاح فرد احتياط يتم استخراجه يوم التقديم
    •    أصل مذكرة السفر وأصل عقد العمل بالنسبة للمسافرين بغرض العمل
    •    أصل جواز السفر وصورة ضوئية منه

استخراج تصريح سفر إليكتروني

  • ادخل على موقع وزارة الدفاع – إدارة التجنيد والتعبئة اضغط هنـــــــــــــــــا.
  • سيظهر لك تسجيل طلب استخراج تصريح بالإذن للسفر
  • قم بتسجيل البيانات الأساسية المطلوبة أمامك
  • ادخل الاسم كاملا وموقف التجنيد والرقم القومي
  • قم بإدخال رقم الهاتف عليه واتساب لاستلام صورة التصريح 
  • قم بتسجيل المحافظة وتاريخ السفر والغرض منه والدولة المتوجه لها
  • اضغط على تسجيل البيانات واحتفظ برقم الطلب
  • قم بدفع رسوم تصريح السفر  إلكترونيًا، أو عبر تطبيق فوري
بطريقة سهلة وبسيطة.. كيفية استخراج تصريح سفر
استخراج تصريح سفر

استخراج تصريح سفر مستعجل

يمكن الاستعلام عن طلب استخراج تصريح السفر ومعرفة نتيجته بالاتصال على رقم 15499، كما يمكن الاتصال بالأرقام الآتية في حالة وجود أي مشكلة أثناء تسجيل الخدمة (0226332871 - 0226339824 – 0226336821).

استخراج جواز سفر للطلبة

  •  تقديم طلب للحصول على جواز سفر من مصلحة الجوزات
  •  ملء استمارة استخراج جواز سفر، تحتوي على كل البيانات بمنتهي الدقة

إحضار الأوراق الآتية:

  • بطاقة الرقم القومي سارية
  • شهادة قيد دراسي من الجامعة
  • شهادة تحدد موقفة من التجنيد
  • صورة من كارنيه السنة الدراسية الحالية بالنسبة للإناث
  • 3 صور حديثة ، على أن يكون بمقاس 4×6
  • دفع الرسوم والدمغات المطلوبة لاستخراج تصريح السفر.
  • استخراج تصريح السفر 2025
