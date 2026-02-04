قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

استخراج كعب عمل في نفس اليوم مجاناً .. رابط مباشر

استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل
رشا عوني

ارتفعت معدلات البحث عن استخراج كعب عمل ، باعتباره من أهم الأوراق المطلوبة عند التعيين، ويسمى أيضاً بـ شهادة القيد ، حيث يتم استخراج كعب العمل من المكاتب التابعة لوزارة القوى العاملة ، كما يمكنك اللآن استخراج كعب عمل أونلاين وإدخال بياناتك ثم التوجه لاستلامه مطبوع.

ويتساءل المواطنين عن العديد من التفاصيل الخاصة بـ استخراج كعب العمل، ومكان استخراجه ومواعيد مكاتب القوى العاملة، ومدة استخراج كعب العمل، وهل يمكن استخراج كعب عمل أكثر من مرة ؟. 

مجاناً .. خطوات استخراج كعب عمل 2025
استخراج كعب عمل

أماكن استخراج كعب العمل

يتم استخراج كعب العمل في مصر (شهادة القيد) من مكاتب العمل التابعة لوزارة القوى العاملة والمنتشرة في جميع محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال مديريات القوى العاملة والهجرة.

 يجب التوجه إلى المكتب التابع لمحل الإقامة المثبت في بطاقة الرقم القومي، وتعمل المكاتب من الأحد إلى الخميس، من 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا. 

مواعيد مكاتب القوى العاملة

مكاتب القوى العاملة تعمل من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، والجمعة والسبت إجازة رسمية أسبوعية.

رسوم استخراج كعب عمل 2026

استخراج كعب العمل في مصر خدمة مجانية تمامًا ولا توجد رسوم مالية لاستصداره للمصريين.

 يتم الحصول عليه من مكاتب العمل التابعة لوزارة القوى العاملة أو إلكترونيًا، ويمكن استلامه في نفس اليوم. المستندات المطلوبة تشمل: بطاقة الرقم القومي، المؤهل الدراسي، والموقف من التجنيد. 

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب عمل

- موقف التجنيد للذكور.

- شهادات الخبرة إن وُجدت.

- صورة شهادة المؤهل الدراسي.

- الرقم التأميني أو برنت التأمينات.

- صورة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

- صورة بطاقة الرقم القومي (سارية) مع الأصل للاطلاع.

- ترخيص مزاولة المهنة (في حالة العمل بغير التخصص)

خطوات استخراج كعب العمل

  1. أونلاين (لتسجيل البيانات): الدخول إلى موقع وزارة العمل الرسمي واختيار خدمة "تسجيل راغبي العمل" وحفظ الطلب.
  2. التوجه للمكتب: زيارة مكتب العمل التابع لدائرة محل إقامتك في اليوم التالي للتسجيل.
  3. تقديم المستندات: تقديم الأوراق الأصلية وصور منها (البطاقة، المؤهل، الرقم التأميني، التجنيد)
تحميل متطلبات كعب العمل

هل يمكنني استلام كعب العمل في نفس اليوم؟

نعم ، يمكنك استخراج كعب العمل في نفس اليوم ، بعد تسجيل بياناتك على موقع وزارة العمل، ثم التوجه لأقرب مكتب من مكاتب القوى العاملة التابع لمنطقتك واستلاك كعب العمل فوراً. 

موقع استخراج كعب العمل

يمكن لأي مواطن يرغب في استخراج كعب عمل اونلاين، الدخول إلى موقع وزارة العمل الرسمي ، واتباع الخطوات ومليء البيانات .  

استخراج كعب عمل من على النت 


1- ادخل على موقع وزارة العمل الرسمي .. اضغط هنا 

2- اختيار خدمة تسجيل راغبي العمل.

3- ملء جميع البيانات المطلوبة على الموقع، صحيحة وبدقة شديدة.

4- اختيار أيقونة جهة العمل بالداخل أو الخارج.

5- الضغط على (خانة حفظ) وتقديم الطلب.

6- التوجه في اليوم التالي، لمكتب العمل التابع له من واقع دائرة محل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي
 

تعديل بيانات كعب العمل

تعديل بيانات كعب العمل (شهادة القيد) في مصر يتم عبر الدخول إلى موقع وزارة العمل، واختيار خدمة "تسجيل راغبي العمل"، ثم تحديث البيانات الشخصية أو المهنية المطلوبة. يمكن استخراج كعب عمل جديد برقم تأميني محدث في حال تغيير الوظيفة أو المهنة من خلال مكتب العمل المختص. 

رابط استخراج كعب العمل من المنزل

يمكن استخراج كعب العمل من المنزل من خلال موقع وزارة العمل وتسجيل بياناتك أولاً وإدخال البيانات المطلوبة بدقة من خلال الرابط التالي .. استخراج كعب عمل من المنزل

 

شكل كعب العمل

كيفية استخراج كعب عمل 2022 .. الإجراءات والأوراق المطلوبة
شكل كعب العمل
استخراج كعب عمل استخراج كعب عمل اونلاين استخراج كعب عمل اليكتروني استخراج كعب عمل للمرة الثانية اماكن استخراج كعب عمل

اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
محافظ الشرقية
رفع اشغالات
معرض أهلاً رمضان
المزيد

